CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Ozon Masters и МГУ запускают программу AI Masters

На базе Института искусственного интеллекта МГУ имени М.В. Ломоносова компания Ozon Masters запускает магистерскую образовательную программу AI Masters.

Ozon Masters занимается обучением специалистов по программированию и анализу данных в соответствии с программами подготовки в области машинного обучения и бизнес-аналитики ведущих университетов мира.

Магистерская программа AI Masters направлена на подготовку профессионалов в одной из самых востребованных сфер информационных технологий. В рамках программы запланировано: обучение модели ML/DL, навыкам работы с индустриальным стеком технологий, написание эффективных кодов, построение математических моделей.

Учебный курс состоит из теоретической и практической подготовки. Организаторы обещают, что все современные инструменты в области искусственного интеллекта будут разобраны на обучении и опробованы на реальных проектах и в практических домашних заданиях. Занятия в формате онлайн будут проводиться в вечернее время с 18:00 до 21:00 московского времени по будням. Занятость составит от 20 до 40 часов в неделю, срок обучения – 2 года. Студентами программы могут стать молодые люди с 18 лет, однако, учитывая учебную нагрузку и насыщенность обучения, организаторы рекомендуют поступать после 3 курса вуза.

Зачисление на вечернюю бесплатную образовательную программу AI Masters проводится в три этапа. До 30 июля идет регистрация на сайте. Вторым этапом (до 14 августа) проводятся контесты и экзамен. Для успешной сдачи достаточно хорошей подготовки по стандартным математическим дисциплинам и базовых навыков программирования. Третьим этапом станет онлайн-собеседование, на котором абитуриентам предложат решить несколько задач для подтверждения уровня, а затем побеседовать с организаторами программы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-институт «Ростеха» наказывают на миллиарды за срывы государственных проектов

Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей?

«Авито» и сервис Сбербанка призвали Мишустина спасти их от убийственного закона

Кадровики «Мегафона» отказываются от SAP

Пользователи ответят за полумиллиардный убыток Intel. Цены на ее процессоры взлетят до небес

Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще