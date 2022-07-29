CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Softline опубликовала годовой отчет за 2021 финансовый год

Softline, зарегистрированный на Кипре глобальный поставщик решений для цифровой трансформации и информационной безопасности, а также услуг, оперирующий в более чем 60 странах мира, опубликовал годовой отчет за 2021 финансовый год (закончился 31 марта 2022 г.).

После объявления 7 июля 2022 г. аудированных финансовых результатов за 2021 финансовый год Softline публикует годовой отчет и письмо акционерам компании. Документ доступен на сайте компании.

Жак Гер, председатель совета директоров группы, отметил: «Несмотря на беспрецедентную рыночную ситуацию, в 2021 финансовом году мы добились впечатляющих результатов. И это результат плодотворной работы 8,4 тыс. талантливых профессионалов, которые по всему миру заботятся об оказании качественного сервиса для клиентов Softline. В то же время мы сфокусированы на выполнении наших обязательств перед всеми заинтересованными сторонами, включая акционеров, поставщиков-партнеров и сотрудников».

Рой Хардинг, главный исполнительный директор Softline, сказал: «Softline – это история роста, и 2021 финансовый год был важным и поворотным для группы. Немногим более 6 месяцев назад мы стали публичной компанией и с тех пор продолжаем поступательно двигаться в выбранном направлении, быстро и качественно воплощая в жизнь наши стратегические инициативы. Мы выполняем обещания, данные нашим инвесторам. Наш оборот в этом году достиг $2,2 млрд за счет предоставления услуг и решений нашим клиентом в 60 странах мира. Клиенты и поставщики нуждаются в глобальном партнере, который помогает им в реализации планов по цифровой трансформации. Softline обладает уникальной экспертизой помогает своим клиентам в решении любых задач».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Авито» и сервис Сбербанка призвали Мишустина спасти их от убийственного закона

Кадры «Мегафона» отказываются от SAP

Пользователи ответят за полумиллиардный убыток Intel. Цены на ее процессоры взлетят до небес

ИТ-министр Китая попал под следствие из-за коррупции в производстве чипов

Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов

В России снимут запрет на частно-государственное партнерство в ИТ на уровне городов и сел

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще