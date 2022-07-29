Softline опубликовала годовой отчет за 2021 финансовый год

Softline, зарегистрированный на Кипре глобальный поставщик решений для цифровой трансформации и информационной безопасности, а также услуг, оперирующий в более чем 60 странах мира, опубликовал годовой отчет за 2021 финансовый год (закончился 31 марта 2022 г.).

После объявления 7 июля 2022 г. аудированных финансовых результатов за 2021 финансовый год Softline публикует годовой отчет и письмо акционерам компании. Документ доступен на сайте компании.

Жак Гер, председатель совета директоров группы, отметил: «Несмотря на беспрецедентную рыночную ситуацию, в 2021 финансовом году мы добились впечатляющих результатов. И это результат плодотворной работы 8,4 тыс. талантливых профессионалов, которые по всему миру заботятся об оказании качественного сервиса для клиентов Softline. В то же время мы сфокусированы на выполнении наших обязательств перед всеми заинтересованными сторонами, включая акционеров, поставщиков-партнеров и сотрудников».

Рой Хардинг, главный исполнительный директор Softline, сказал: «Softline – это история роста, и 2021 финансовый год был важным и поворотным для группы. Немногим более 6 месяцев назад мы стали публичной компанией и с тех пор продолжаем поступательно двигаться в выбранном направлении, быстро и качественно воплощая в жизнь наши стратегические инициативы. Мы выполняем обещания, данные нашим инвесторам. Наш оборот в этом году достиг $2,2 млрд за счет предоставления услуг и решений нашим клиентом в 60 странах мира. Клиенты и поставщики нуждаются в глобальном партнере, который помогает им в реализации планов по цифровой трансформации. Softline обладает уникальной экспертизой помогает своим клиентам в решении любых задач».