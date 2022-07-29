Средние рыночные зарплатные предложения работодателей за полгода выросли в ИТ на 10,3%

Четыре из 10 российских компаний проиндексировали зарплаты сотрудников в течение последних шесть месяцев. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 трудоустроенных экономически активных россиян из всех округов страны.

44% компаний повышали или индексировали заработную плату сотрудников менее чем полгода назад. Каждая четвертая компания в последний раз пересматривала зарплаты сотрудников от полугода до года назад (25%), 13% работодателей последний раз производили повышение зарплат один-два года назад, 7% компаний — более чем два года назад. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

О размере прибавки к зарплате мы спросили у трудоустроенных россиян, которые эту прибавку получили в течение последних шесть месяцев. В среднем заработок вырос на 10%, а вот справедливым размером прибавки, по мнению сотрудников, были бы 25%.

Официальная статистика сообщает, что в июне 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. индекс потребительских цен вырос на 11,4%. По данным SuperJob, средние рыночные зарплатные предложения работодателей за полгода (июнь к декабрю) выросли: в ИТ — на 10,3%; в строительстве — на 8,7%; в HR-сфере — на 7,2%; в банковской отрасли — на 6,6%; в маркетинге, рекламе и PR — на 5,3%.

Аналогичные вопросы об индексации SuperJob задавал работодателям и работникам и в январе 2022 г.: зарплаты тогда тоже повышали в среднем на 10%, мечтали же россияне о 30-процентной прибавке.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 258

Время проведения: 4-27 июля 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов