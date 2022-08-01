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Николай Буланов присоединился к команде PIX Robotics в качестве директора по консалтингу

Николай Буланов, ранее — руководитель решений Blue Prism в России и СНГ, занял должность директора по консалтингу PIX Robotics, российского разработчика RPA-платформ. На этой позиции Николай займется развитием методологии эффективного использования продуктов PIX, развитием новых направлений и поддержкой полного цикла продаж. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Николай Буланов окончил Финансовую академию при Правительстве России и Университет Монаша (Monash University, Австралия). За плечами Николая более 10 лет опыта в консалтинге в различных отраслях, таких как логистика, финансы, ретейл.

Николай шесть лет руководит проектами по внедрению RPA: в 2016 г. он присоединился к компании Reveal Group, где выстраивал методологию роботизацией бизнес-процессов в крупнейших австралийских, а затем и отечественных компаниях. А с 2020 г. развивал российский офис Blue Prism.

В PIX Robotics Николай планирует заниматься как выстраиванием методологии поддержки и взаимодействием с ключевыми клиентами, так и расширением географии присутствия компании, а также выводом на рынок новых продуктов и компонентов в портфеле PIX Robotics.

«Роботизация бизнес-процессов в России сегодня на взлете, и я рад стать частью одного из самых узнаваемых вендоров на рынке. Перед нами стоит амбициозная цель – вывести на рынок новые технологии в рамках развития продуктов и импортозамещения, а также выйти на международный уровень, отдавая приоритет российским компаниям. Уверен, что благодаря целостному подходу и сильной команде мы будем следовать этому вектору и принимать по-настоящему эффективные решения», — сказал Николай Буланов.

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PIX Robotics — российский разработчик инновационной RPA-платформы PIX для роботизации бизнес-процессов для среднего и крупного бизнеса, резидент Инновационного Центра «Сколково».

Платформа PIX входит в реестр отечественного ПО, отвечает требованиями государственных регуляторов, полностью соответствует 152-ФЗ, отличается повышенной стабильностью, защитой от кибератак и возможностью работы в закрытом контуре.

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