«Авито работа» запускает эффективный инструмент управления откликами соискателей

В июле 2022 г. «Авито работа» сделала публикацию всех вакансий на платформе бесплатной, предложив работодателям страны платить только за реальные отклики соискателей. Вслед за запуском новой модели тарификации сервис внедрил еще одну удобную бесплатную функцию — раздел «Кандидаты» в профессиональном кабинете «Авито.про». Здесь работодатели смогут эффективно отслеживать все отклики в одном месте и работать с кандидатами от первого контакта до закрытия позиции. «Кандидаты» — важный элемент автоматизации найма в рамках всеобщего тренда комплексной цифровизации HR-процессов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Вкладка «Кандидаты» в кабинете «Авито.про» на платформе «Авито работа» представляет собой единое место, куда поступают все отклики кандидатов — независимо от того, позвонил соискатель или написал работодателю в чате. Как у рекрутеров крупных компаний, так и у представителей малого и среднего бизнеса, отвечающих за найм, исчезнет необходимость постоянно следить за уведомлениями и расходовать время на поиск нужных контактов. Вместо этого достаточно открыть раздел «Кандидаты» и сразу приступить к работе. Здесь же можно посмотреть цену за каждый уникальный отклик по новому тарифу.

«Недавно мы представили модель бесплатного размещения вакансий с оплатой только за живые отклики кандидатов. Это важный шаг в сторону поддержки российских предпринимателей. Мы знаем, что “Авито” используют самые разные работодатели — от крупного до микробизнеса, и не у всех есть возможность применять специальный софт для бесшовной работы с соискателями. Как одна из крупнейших платформ “Авито работа” стремится сделать процессы подбора, найма и управления персоналом максимально эффективными, прозрачными и автоматизированными для каждой компании без исключения. Сервис “Кандидаты” — это простой и интуитивно понятный инструмент для управления откликами. Благодаря нему организации любого размера смогут просматривать и фильтровать весь массив откликов в одном окне, двигать их по воронке найма в удобном и структурированном формате, а также анализировать вложенные в рекрутинг средства», — сказала Ольга Нехайчик, руководитель B2B-маркетинга «Авито работы».

Раздел «Кандидаты» будет полезным при любом количестве откликов. Он поможет структурировать их поток и не позволит пропустить ни один ответ соискателя. Отклики можно легко фильтровать по конкретным вакансиям, периоду и региону размещения, а также первоочередной информации о кандидатах, в том числе по доступному каналу для связи.

Функционал сервиса также позволяет оставлять комментарии к откликам, менять их статус, просматривать карточку выбранного отклика и изучать детали по соискателю из его резюме при наличии.

Бесплатный сервис «Кандидаты» уже доступен всем работодателям, разместившим хотя бы одну вакансию на «Авито работе» или оплатившим любой тариф на платформе за последние полгода.

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«Авито» — Российская ИТ-компания и платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Количество активных объявлений на Авито сегодня — более 100 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2021 г., годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на Авито совершается более семи сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 тыс. новых объявлений.

На платформе «Авито работа» зарегистрировано свыше 1,6 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В разделе «Авито работа» 3,6 млн объявлений — порядка 3 млн резюме и около 600 тыс. вакансий. 20,5 млн человек ежемесячно просматривают вакансии на «Авито» (данные «Авито» за июль 2022 г.).