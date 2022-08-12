Исследование: рынок обуви благодаря маркировке «обелился» за год на 19%

«Платформа ОФД» и «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) провели совместное исследование рынка обуви.

В первом полугодии 2022 г. количество торговых точек, официально торгующих обувью, выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по всей стране на 19%, в том числе в Москве – на 3%, в Санкт-Петербурге – на 11%. Об этом свидетельствуют агрегированные обезличенные данные ИТ-компании «Платформа ОФД», российского оператора фискальных данных, обрабатывающего данные более 1,1 млн онлайн-касс в стране.

Объем продаж всей обуви в натуральном выражении (в штуках) вырос по РФ на 15%, преимущественно за счет «обеления» региональной торговли. Однако в результате уходя ряда иностранных брендов в Москве официальный оборот снизился на 30%, в Санкт-Петербурге – на 15% (ситуация с зарубежными игроками проявилась в большей степени в мегаполисах).

Средний чек покупки обуви в первом полугодии 2022 г. составил по РФ в среднем 2229 руб., на 4% выше уровня прошлого года. В Москве он оказался на уровне 3910 руб. (на 13% выше уровня прошлого года), в Санкт-Петербурге – 2970 руб. (на 6% выше уровня прошлого года).

По данным национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», самой дорогой парой, проданной в этот период, стало изделие французского бренда из кожи крокодила, купленное в Москве за 3125000 руб.

«Цифровая маркировка формирует для всех игроков рынка равные условия конкуренции, обеспечивая конечному покупателю возможность приобрести качественный товар и лично проверить его путь по цепочке от производителя до торговой точки. Мы фиксируем, что со старта маркировки обувной продукции в 2019 г. число селлеров, выходящих из «серой» зоны в «белую», с каждым годом возрастает. Наибольшую активность в этом направлении демонстрируют магазины в регионах и онлайн-продавцы, которых за год стало гораздо больше. Очевидно, что маркировка и связанная с ней система электронного документооборота сегодня задают темп цифровизации всей российской торговли», – отметил Дмитрий Афанасьев, директор по продукту для массового рынка ИТ-компании «Платформа ОФД».

«Система цифровой маркировки «Честный знак» — это не только способ сокращения нелегального оборота товаров, но и возможность для бизнеса повысить свою эффективность и увеличить выручку. Для потребителя маркировка – это возможность избежать обмана и убедиться с помощью приложения «Честный знак» на этапе покупки в том, что перед ним не реплика, а оригинальный товар. Обувные товары чаще всего вызывают у россиян сомнения в подлинности, из более чем 88 миллионов проверок товаров с помощью «Честного знака» на обувь приходится 33%. Всего же приложение установило более 7 млн пользователей, оно доступно на всех популярных платформах», – сказала руководитель товарной группы «Обувь» «Центра развития перспективных технологий» Анна Петрушина.

Национальная система цифровой маркировки «Честный знак» вводится в России с 2019 г. Кроме обуви, она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, некоторые товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.