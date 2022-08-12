Результаты группы компаний «Таттелеком» за первое полугодие 2022 года

Группа компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), оператор фиксированной связи и один из операторов мобильной связи в Республике Татарстан, подвела итоги деятельности за первое полугодие 2022 года согласно РСБУ. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Чистая прибыль группы за период с января по июнь в 2022 г. достигла 871 млн руб., что на 6,7% ниже значения по итогам первом полугодия 2021 г. (933,5 млн руб.). Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за шесть месяцев 2022 г. составила 778,7 млн руб., за аналогичный период 2021 г – 825,2 млн руб.

Чистая прибыль ООО «ТМТ» (оператор мобильной связи «Летай») в первом полугодии 2022 г. составила 117,3 млн руб., при данном показателе в 126,7 млн руб. годом ранее.

В отчетный период в штатном режиме интенсивно осуществлялась закупка большого объема компонентов для строительства сетей высокоскоростного интернета по технологии GPON, проводилось обновление оборудования и оргтехники для работы специалистов, модернизация сети офисов продаж и обслуживания по всей республике, а также был увеличен фонд оплаты труда сотрудников.

Выручка группы в первом полугодии 2022 г. составила 4802,7 млн руб., что на 2,9% выше размера выручки, полученной за первые шесть месяцев 2021 г. (4667,7 млн руб.). Выручка ПАО «Таттелеком» выросла на 5,4% – с 3972,2 млн руб. до 4185 млн руб., выручка ООО «ТМТ» снизилась с 991 млн руб. до 937,6 млн руб. за аналогичные периоды. Основное влияние на рост выручки по группе продолжает оказывать увеличение доходов от оказания услуг доступа в интернет (+6,4%), подвижной связи (+1,2%), платного ТВ (+1%), от продаж телефонов и иного оборудования (+39,6%) и др. Показатель EBITDA в январе-июне 2022 г. по группе составил 1720,6 млн руб. от отношению к 1987 млн руб. в первом полугодии 2021 г., по ПАО «Таттелеком» – 1317,2 млн руб. (в январе-июне 2021 г. – 1483,3 млн руб.), по ООО «ТМТ» – 420,9 млн руб. (в первом полугодии 2021 г. – 522,2 млн руб.).

Группа компаний «Таттелеком» продолжает активную модернизацию инфраструктуры связи, расширение спектра оказываемых услуг и, несмотря на меняющуюся ситуацию в мировой экономике, осуществляет плановое развитие инвестиционных проектов без существенных изменений, среди них строительство сетей высокоскоростного интернета по технологии GPON в частном секторе городов и населенных пунктах и обновление парка домофонных панелей в многоквартирных домах Республики Татарстан. Так, за первое полугодие 2022 г. IP-домофония от компании «Таттелеком» стала доступна жителям 461 многоквартирного дома с общим охватом 66 тыс. квартир. Максимальный прирост по домофонии отмечается в Набережных Челнах, Бугульме, Елабуге и Альметьевске. За аналогичный период по проекту GPON в эксплуатацию введено 47 448 портов, что фактически составляет 50 % от запланированного на год. Объем строительства по состоянию на конец июля составил 63 284 порта, что сопоставимо с прошлогодним годовым результатом (66 590).