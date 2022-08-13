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МТС будет развивать сервисы для частного и делового туризма

МТС объявила о закрытии сделки по приобретению 100% группы «Броневик» (ООО «Броневик Онлайн» и ООО «Компания Броневик»), одного из участников российского рынка онлайн-бронирования отелей, для развития нового направления бизнеса «МТС Travel» (ООО «МТС Трэвел») в сфере путешествий и туризма.

МТС будет развивать новое направление бизнеса на базе недавно зарегистрированной 100% дочерней компании «МТС Travel». В сферу деятельности этой компании будут входить услуги по бронированию отелей, жилья и билетов, предоставление туристических и экскурсионных услуг, аренда и лизинг транспорта, прокат товаров для отдыха, организация спортивного досуга.

«Туризм, сфера деловых поездок и гостиничный бизнес в России динамично развиваются, и мы ожидаем бурного роста этих рынков в ближайшие годы. Для этого мы выделяем в экосистеме наших сервисов отдельную бизнес-вертикаль «МТС Travel», комплементарной другим бизнесам МТС, чтобы комплексно развивать это направление на базе одного из лидеров российского рынка онлайн-бронирования отелей и жилья. Мы рассчитываем, что объединенная экспертиза МТС и «Броневик», а также доступ приобретенных компаний к технологиям Big Data, искусственного интеллекта, к каналам продаж и финансовым возможностям МТС позволит нам предложить клиентам качественно новые сервисы бронирования и размещения, а также организации путешествий и досуга», — сказал президент МТС Вячеслав Николаев.

Группа «Броневик» основана в 2008 г., является одним из участников рынка онлайн-бронирования отелей, трансфера и сопутствующих услуг, развивает частный и деловой туризм, предоставляя услуги бронирования отелей и жилья в России и за рубежом. Группа работает с объектами размещения напрямую без участия посредников, включая самые отдаленные регионы России. В базе группы свыше 35 тыс. объектов размещения более чем в 3 тыс. населенных пунктов.

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