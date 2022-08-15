«Эмбер» и Masterdata стали партнерами

«Эмбер», разработчик систем и приложений на отечественной платформе Amber, и системный интегратор ИТ-решений Masterdata заключили соглашение о совместной реализации проектов по автоматизации бизнес-процессов на базе BPM-платформы Amber. Цель партнерства — объединить совместные усилия и экспертизу для оптимизации клиентских бизнес-процессов клиентов и импортозамещения зарубежных систем на отечественные аналоги на базе Amber.

Объединение проектного опыта «Эмбер» и Masterdata позволит предоставлять комплексные услуги в области консалтинга, внедрения современных ИТ-решений и информационных технологий для повышения эффективности бизнеса.

«Сотрудничество «Эмбер» и Masterdata основано на общих целях: это оптимизация бизнес-процессов компаний и повышение их эффективности. Если бизнес направлен на работу с клиентами, то клиент, приносящий прибыль — основной стратегический актив компании, в который нужно инвестировать, это будущее компании», — сказал Александр Финашин, управляющий директор Masterdata.

«По прогнозам Gartner, к 2025 г. около 70% новых приложений будут использовать ресурсы Low-code или No-code», — отметил Александр Ивлев, генеральный директор «Эмбер». Использование подобных платформ значительно увеличивает темпы реализации проектов и дает широкие возможности для адаптации внедренных бизнесом решений под новые реалии.