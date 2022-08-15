CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Олег Мотовилов назначен генеральным директором компании IBS DataFort

Новым генеральным директором компании DataFort стал Олег Мотовилов. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Олег Мотовилов перешел в «Билайн» из группы компаний «Т1», где он занимал должность члена правления «Т1» и управляющего директора Т1 Cloud с 2021 г. С 2016 по 2021 гг. он руководил облачным бизнесом МТС. За время своей работы в МТС он значительно увеличил доход облачного направления, совершил несколько сделок M&A и создал одного из лидеров рынка облаков в России. До прихода в МТС Олег Мотовилов успел поработать в разных должностях в таких компаниях как R-Style, аэропорт Домодедово и «Караван-телеком».

На новой должности Олег будет отвечать за развитие всего облачного бизнеса «Билайна».

Олег Мотовилов: «Для меня большая честь присоединиться к “Билайн”, чтобы провести Datafort через следующую главу ее развития. Datafort – это знаковая компания, обладающая фундаментально сильным бизнесом, движимым исключительно талантливыми сотрудниками. Я с нетерпением жду совместной работы с руководством Datafort, чтобы вывести компанию на новый уровень»

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса «Билайн»: «“Билайн бизнес” видит большие перспективы и ощущает потребности бизнеса на рынке облачных услуг — и в B2B, и в B2G. Мы рады приветствовать Олега в нашей команде: под руководством опытного эксперта облачный бизнес “Билайн” сможет стать ещё более конкурентоспособным и предлагать клиентам широкий спектр необходимых услуг»

***

IBS DataFort (дочерняя компания IBS) — провайдер сервисов облачной ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Компания была приобретена ПАО «Вымпелком» в декабре 2021 г.

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании, предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти выделили 400 млн руб. на ИИ для мониторинга посадок

Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике

«Лабораторию Касперского» покинул ее основатель. Причины не установлены

Российским ИТ-компаниям вернут 80% расходов на рекламу в CNews

Судьбу «Яндекса» решат в Кремле

Власти создадут экспертный совет для лишения льгот «неправильных» российских ИТ-компаний

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию
Показать еще