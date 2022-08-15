Олег Мотовилов назначен генеральным директором компании IBS DataFort

Новым генеральным директором компании DataFort стал Олег Мотовилов. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Олег Мотовилов перешел в «Билайн» из группы компаний «Т1», где он занимал должность члена правления «Т1» и управляющего директора Т1 Cloud с 2021 г. С 2016 по 2021 гг. он руководил облачным бизнесом МТС. За время своей работы в МТС он значительно увеличил доход облачного направления, совершил несколько сделок M&A и создал одного из лидеров рынка облаков в России. До прихода в МТС Олег Мотовилов успел поработать в разных должностях в таких компаниях как R-Style, аэропорт Домодедово и «Караван-телеком».

На новой должности Олег будет отвечать за развитие всего облачного бизнеса «Билайна».

Олег Мотовилов: «Для меня большая честь присоединиться к “Билайн”, чтобы провести Datafort через следующую главу ее развития. Datafort – это знаковая компания, обладающая фундаментально сильным бизнесом, движимым исключительно талантливыми сотрудниками. Я с нетерпением жду совместной работы с руководством Datafort, чтобы вывести компанию на новый уровень»

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса «Билайн»: «“Билайн бизнес” видит большие перспективы и ощущает потребности бизнеса на рынке облачных услуг — и в B2B, и в B2G. Мы рады приветствовать Олега в нашей команде: под руководством опытного эксперта облачный бизнес “Билайн” сможет стать ещё более конкурентоспособным и предлагать клиентам широкий спектр необходимых услуг»

***

IBS DataFort (дочерняя компания IBS) — провайдер сервисов облачной ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Компания была приобретена ПАО «Вымпелком» в декабре 2021 г.

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании, предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.