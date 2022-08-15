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Российский сервис для ранней профориентации детей Leoni привлек 50 млн рублей

Стартап Leoni, ориентированный на развитие детей и подростков с 3 лет, привлек 50 млн руб. от учредителя торгового дома ББК Андрея Енина. Полученные инвестиции пойдут на создание платформы для трекинга развития детей и обучающих программ для родителей.

Leoni – это онлайн-сервис, который направлен на развитие ребенка с ранних лет. Так, пользователи платформы могут провести онлайн-диагностику способностей и интересов ученика, а также использовать систему персональных рекомендаций внешкольных занятий. Компания существует на рынке детского образования более 2 лет, за это время она прошла путь от маркетплейса секций и кружков до полноценного игрока EdTech-рынка. Команда также усовершенствовала свои сервисы и внедрила авторскую научную программу тестирования. Такой опрос позволяет методологам разрабатывать индивидуальный трек, который учитывает врожденные и приобретенные компетенции обучающегося в соответствии с его возрастом.

Раунд по привлечению инвестиций в размере $200 тыс. был закрыт в 2021 г. В начале этого года команда Leoni изменила направление стартапа ради его дальнейшего развития и начала искать инвесторов для продвижения продукта, получив в апреле первую часть суммы. Окончательное закрытие сделки планируется в августе 2022 г. Главная задача инвестиций — расширение пула предоставляемых сервисов, которые впоследствии помогут выстроить коммуникацию между ребенком и его семьей по ключевым вопросам профориентации. Оценка компании на EdTech-рынке составила 250 млн руб. Основная аудитория проекта — родители, тренеры, детские психологи, у которых есть задача получить доступный инструмент для проведения быстрой диагностики детей и учеников.

Образовательный трек ребенка включает полный набор характеристик, необходимых для полноценного погружения в образовательный процесс для ученика любого возраста. Менторы-психологи Leoni также проводят регулярные консультации, которые помогают вовремя скорректировать намеченный курс. Так родители экономят семейный бюджет и сокращают время на подбор занятий, а дети развивают компетенции, которые максимально соответствуют их кругу интересов.

«Мы видим устойчивый тренд на осознанное профессиональное самоопределение. Если ранее вопрос выбора образовательного трека решался “по ходу дела”, то сегодня он стоит в повестке с ранних лет. Наше решение актуально как для взрослых, которые транслируют эту осознанность внутри семьи, так и для детей, которым к моменту выпуска из школы будет полезно иметь представление о своих навыках и о том, как они могут пригодиться для профессиональной самоидентификации», — сказала Анастасия Леонидова, основатель и генеральный директор Leoni.

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