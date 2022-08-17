Минцифры: почти 60 тыс. абитуриентов подали заявления в колледжи на «Госуслугах»

Почти 60 тыс. абитуриентов подали заявления в колледжи на «Госуслугах» в рамках основной приемной кампании, которая проходила с 14 июня по 15 августа. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Документы можно было направить в неограниченное число образовательных организаций на любые специальности и профессии. Всего абитуриенты подали более 144 тыс. заявлений.

К сервису подключились 2344 колледжа в 70 регионах.

Подать документы в рамках дополнительного набора на оставшиеся места можно до 25 ноября. Отправить заявление можно только на очную форму обучения, заполняет заявку сам абитуриент.

Для этого нужно: указать уровень образования (9 или 11 классов); выбрать образовательную организацию; указать, требуются ли особые условия; указать индивидуальные достижения (победы в олимпиадах и т.д.); проверить персональные данные (они автоматически подтягиваются из личного кабинета на «Госуслугах»); проверить данные об образовании и приложить скан документа об образовании; при необходимости загрузить дополнительные документы; указать контакты родителей.