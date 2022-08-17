МТС объявляет о начале автоматической конвертации АДР

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о подаче в адрес КБ «Дж.П. Морган банк интернешнл» (ООО) уведомления о начале автоматической конвертации американских депозитарных расписок (АДР) в обыкновенные акции ПАО «МТС», в соответствии с требованием российского законодательства. КБ «Дж.П. Морган банк интернешнл» (ООО) является российским депозитарием, в котором открыт счет депо депозитарной программы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В процессе автоматической конвертации российские депозитарии, осуществляющие учет АДР, должны будут списать со счетов держателей АДР и зачислить на счета держателей обыкновенные акции ПАО «МТС». От держателей АДР не требуется никаких действий, независимо от того, являются ли они или не являются резидентами России. Процесс автоматической конвертации ориентировочно займет около трех недель, начиная с 16 августа 2022 г.

Держатели АДР также могут воспользоваться принудительной конвертацией, предназначенной для АДР, которые учитываются в иностранных депозитариях, и для тех держателей, которые не могут произвести конвертацию иным способом из-за введенных ограничительных мер. Для этого держатели АДР должны не позднее 11 октября 2022 г. обратиться в КБ «Дж.П. Морган банк интернешнл» (ООО) с заявлением в свободной форме. К заявлению будет необходимо приложить документы, подтверждающие владение АДР и другую сопутствующую информацию. У КБ «Дж.П. Морган банк интернешнл» (ООО) есть обязательство отказать в принудительной конвертации расписок, если общее количество АДР, указанных всеми заявителями, превысит соответствующее число акций ПАО «МТС», находящихся на счете депо депозитарной программы. В результате принудительной конвертации владельцы АДР получат обыкновенные акции ПАО «МТС» на счета депо, которые должны быть открыты им в КБ «Дж.П. Морган банк интернешнл» (ООО). Принудительная конвертация должна быть завершена не позднее 25 октября 2022 г.

В настоящее время операции по продаже акций, полученных в результате принудительной конвертации, временно ограничены, в соответствии с решением Банка России.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.