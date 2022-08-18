Comindware и САПРАН начинают совместное внедрение российских CX-решений

Компании Comindware и САПРАН заключили стратегическое партнерское соглашение. Соглашение позволит использовать опыт САПРАН, наработанный с западными ИТ-вендорами, в решении задач управления клиентским опытом (СХ), используя для автоматизации успешно зарекомендовавшее себя российское программное обеспечение Comindware. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

САПРАН является консалтинговой компанией, специализирующейся на автоматизации процессов управления клиентским опытом и других бизнес-процессов крупных организаций. Компания постоянно ищет лучшие решения и расширяет свою линейку программных продуктов в интересах заказчиков. Так, партнерство с Comindware, которая обладает многолетним опытом разработки и развития собственной Low-code BPM-платформы, создает условия для эффективной автоматизации процессов не только в области взаимоотношений с клиентами, но и управления документооборотом, сервисами ИТ и HR-поддержки, процессами организации и проведения закупок и пр.

«Сотрудничество с ведущими интеграторами позволит ускорить процессы перехода российских предприятий с западного на российское ПО. Мы ожидаем, что благодаря партнерству количество внедрений решений от Comindware вырастет на 70% до конца первого квартала 2023 г., а к началу 2024 г., этот показатель удвоится. Отечественные компании сейчас ищут возможность сохранить темпы цифровизации бизнеса, но при этом минимизировать возможные риски. Внедрение проверенных российских решений — это логичный шаг, который с одной стороны повышает устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе, с другой — гарантирует еще более интенсивное развитие отечественных программных продуктов», — отметил Антон Ермаков, руководитель группы цифровых инициатив компании Comindware.

Со своей стороны, компания САПРАН ожидает от нового партнерства, что Comindware станет инструментом выполнения консалтинговых проектов для заказчиков в тех областях, для которых до этого использовались иностранное ПО, в том числе и SAP.

«Текущий момент времени создает возможности для клиентов, интеграторов и российских ИТ-вендоров. Ранее накопленный нами опыт автоматизации процессов, правильный проектный подход чрезвычайно востребованы у российских производителей ПО. И для заказчиков эти факторы являются гарантией того, что они получат то, что хотели, в рамках заявленного срока и бюджета. Накопленный западными решениями «лучший опыт» — это результат реализации большого количества проектов, полученной обратной связи от заказчиков, которая позволяла западным продуктам развиваться и становится более продвинутыми. Сейчас с увеличением внедрений у российского программного обеспечения тоже появляется такая возможность совершенствоваться, стать более конкурентоспособным и обеспечить идущие процессы цифровой трансформации российских компаний. Кроме того, будет решена и проблема с хранением и обработкой данных, так как российские производители ПО отвечают в этой области всем требованиям законодательства РФ», — сказал Роман Инюшкин, коммерческий директор компании САПРАН.

На первом этапе сотрудничества партнеры сосредоточат усилия на внедрении Low-code BPMS-платформы Comindware как альтернативе SAP CRM для российских заказчиков.

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САПРАН — российская консалтинговая компания, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов крупных предприятий и организаций. Опыт команды специалистов насчитывает почти 15 лет внедрений ИТ-проектов в компаниях практически всех отраслей деятельности в России, Узбекистане, Казахстане, Грузии. В проектах САПРАН выступает в роли методолога и доверенного консультанта в таких процессах, как бизнес-планирование и бюджетирование, бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, управление персоналом, управление продажами и маркетинговыми коммуникациями, управление ремонтами и прогнозирование отказов оборудования и других критически важных процессах. Представительства компании открыты и работают в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Ташкенте.

Comindware — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 до 2021 гг. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS CNews Analytics.