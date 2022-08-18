Логистика выбыла из топа самых лояльных к удаленке отраслей

Второй квартал подряд на российском рынке труда наблюдается снижение количества вакансий, в том числе удаленных. Компания ПЭК проанализировала данные крупнейшей в стране рекрутинговой платформы HeadHunter за январь-июнь 2021 и 2022 гг. и обнаружила, что логистическая отрасль, которая год назад входила в число самых лояльных к удаленке отраслей, оказалась единственной выбывшей из этого топа. И дело не только в стремлении сдерживать масштабы найма в целом, но и в ослаблении интереса к удаленке как к таковой. Опрошенные ПЭК логистические компании, в числе которых DPD, LKTK Group, Dentro, СДЭК и ГК TFL, убеждены, что очный формат продуктивнее дистанционного, особенно если речь идет об управленческих, аналитических, творческих специальностях, где результаты труда не всегда измеримы.

В январе-июне 2022 г. российские компании предлагали соискателям полностью удаленную работу всего на 9% чаще, чем год назад (234 тыс. вакансий против 215 тыс. вакансий). Для сравнения, темпы роста в первой половине 2021 г. по отношению к аналогичному периоду 2020 г. составляли внушительные 250% (215 тыс. против 61 тыс.).

В апреле-июне 2022 г. число таких вакансий снизилось на 23% год к году (100 тыс. против 130 тыс.) и на 25% по сравнению с предыдущими тремя месяцами (100 тыс. против 134 тыс.). Снижение наблюдается второй квартал подряд.

В январе-июне 2022 г. в топ-10 отраслей, разместивших максимальное число вакансий с опцией удаленной работы, вошли ИТ (58 597), образовательные учреждения (15 505), финансовый сектор (12 728), услуги для бизнеса (11 010), медиаотрасль — СМИ, PR и маркетинг (5773), розничная торговля (5514), телеком и связь (3283), строительство и недвижимость (2653), производство и продажа товаров народного потребления (2553) и услуги для населения (1902).

Логистическая отрасль, занимавшая в год назад девятое место, выбыла из топа — 1776 вакансий с опцией удаленки против 2079 в марте-июне 2021 г. Количество вакансий снизилось на заметные 15%. Более активными темпами оно снижалось только в госсекторе (в марте-июне 2022 г. — на 36% год к году), в отрасли культуры и искусства (-21%) и в гостинично-ресторанном секторе (-20%).

ПЭК и опрошенные ей компании объясняют, что причина такой динамики заключается не только в снижении масштабов найма в целом, но и в отказе от удаленного формата как такового.

Опрошенные ПЭК крупные логистические компании и службы доставки сходятся во мнении о преимуществах возвращения сотрудников в офисы.

«После первого локдауна мы провели опрос и большинство сотрудников сообщили, что при удаленном формате теряется концентрация, планировать рабочее время не удобно. Возникают проблемы с коммуникацией в коллективе, на удаленке сложнее транслировать корпоративную культуру. Поэтому свыше 90% специалистов ПЭК выбирают очный формат работы. Гибридный вариант есть только у некоторых сотрудников IT-департамента: их деятельность, что называется, оцифрована и связана с выполнением конкретных, измеримых задач», — сказала директор департамента персонала ПЭК Виктория Цой.

Трудности и дискомфорт из-за ограниченных возможностей «домашнего офиса» испытали в 2020-2021 гг и сотрудники LKTK Group. Как отмечает гендиректор компании Александр Кибальников, в период локдаунов у многих сотрудников из-за отсутствия коммуникации с руководителями подразделений и коллегами снизилась мотивация, результаты работы ухудшились. Как только появилась возможность, компания вывела 83% специалистов обратно в офис. Исключение — некоторые сотрудники ИТ-департамента и 1C-подразделения.

Похожая ситуация была в СДЭК. «Мы начали возвращать сотрудников в офис еще в 2021 г. После того как сотрудники начали вакцинироваться, большинство руководителей наших филиалов выступили за возвращение людей в офис. Опираясь на свой опыт, они утверждают, что люди работают продуктивнее и результативнее, если находятся в одном пространстве: в офисе ваш коллега у вас под рукой, при необходимости к нему можно подойти и обсудить рабочие вопросы здесь и сейчас, в то время как отклика в сети или по телефону можно ждать часами, если человек пропустил сообщение или, что более неприятно, игнорирует его», — сказала руководитель отдела подбора и адаптации персонала СДЭК Анна Тюляева.

Компания DPD в 2021 г. вывела с дистанционного формата сотрудников отделов, которые продуктивнее работают в офисе. «Например, полностью на очный формат работы перешел отдел продаж. Как показал опыт, работоспособность менеджеров повышается, когда они совместно готовят проекты, организуют переговоры с клиентами, заряжают друг друга энергией», — отметил директор по персоналу DPD в России Антон Тивас. В зависимости от специальности сотрудники компании работают в смешанном формате — очном, удаленном и гибридном. На удаленке остались некоторые специалисты ИТ-департамента, бухгалтерии, отдела маркетинга и HR-подразделения.

Генеральный директор транспортно-экспедиторской компании Dentro Игорь Илькаев добавляет, что при очной работе, когда коллеги работают друг с другом, условно говоря, на расстоянии вытянутой руки, скорость принятия решений заметно выше, особенно в случае возникновения форс-мажоров — есть возможность быстрее обсудить и среагировать.

Позицию Илькаева разделяет Анна Тюляева из СДЭК: «В головном офисе после вакцинации большинство из тех, кто уходил на удаленку, вернулись в офис. Коллеги отмечают, что в очном формате многие рабочие процессы решаются быстрее, выше скорость обмена информацией и принятия решений. А это критически важно для такой отрасли, как логистика и, в частности, доставка. Недавно мы обсуждали с руководящими сотрудниками офисные и удаленные вакансии и они в большинстве своем заинтересованы в том, чтобы сотрудники присутствовали в офисе».

TFL отмечает, что продуктивность в удаленном формате помогает сохранить единая информационная система, в которой сотрудники коммуницируют и обмениваются данными. Тем не менее 90% специалистов компании работают в офисе. Главный недостаток удаленного формата — теряется групповая динамика, сотрудник не чувствует себя частью команды, пояснила руководитель отдела по работе с персоналом ГК TFL Наталья Леонова.