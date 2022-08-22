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Дополнительная уверенность в выборе работы: платформа «Авито работа» начала собирать отзывы о работодателях

Сегодня на «Авито работе» размещены около 900 тыс. актуальных вакансий со всей России. Нередко при таком большом выборе соискателю бывает непросто определиться с будущим местом работы. Теперь уверенности в поиске и принятии финального решения станет больше — текущие и бывшие сотрудники компаний, представленных на «Авито работе», поделятся своим мнением о работодателях. Об этом CNews сообщили представители «Авито»\

Оценка компаний на платформе «Авито работа» проходит по пяти критериям: «Зарплата как в вакансиях»; «Выплаты без задержек»; «Переработки оплачиваются»; «Нет штрафов»; «Нет взносов».

Дать оценку организации по этим параметрам в специальной графе смогут только пользователи, ответившие, что когда-либо работали или сейчас работают в компании и нашли работу через «Авито». Каждый отзыв модерируется и проверяется умными алгоритмами платформы. «Почти каждый четвертый россиянин пользуется “Авито” для поиска работы в качестве основного сервиса. Мы хорошо знаем нашу аудиторию и понимаем, чем она руководствуется при выборе работодателя. Для них важны репутация и надежность компании, уверенность в завтрашнем дне и стремление получить лучшие финансовые условия. Однако сформировать представление о работодателе еще “на берегу” бывает довольно сложно. Найти работу с хорошими отзывами от сотрудников компаний теперь можно на “Авито работе”. Пользователи поделятся, как в их организациях оплачивается труд и соответствует ли зарплата указанной в вакансиях, и тем самым помогут соискателям принять более взвешенное решение. В свою очередь, работодатели получат дополнительный стимул вести себя добросовестно со своим персоналом», — сказал Артем Кумпель, управляющий директор «Авито работы».

После накопления работодателем трех и более активных отзывов на платформе появятся наглядные «бегунки», сформированные на основе собранных мнений. Посмотреть отзывы можно будет на странице компании.

На наличие отзывов у организации соискателям на «Авито работе» намекнет специальный бейдж на вакансии «Есть мнения о работодателе». Также соискатели получат возможность отфильтровать вакансии компаний с отзывами и подобрать среди них наиболее подходящие для себя варианты. Четверть всех вакансий на платформе уже имеют обратную связь от текущих и бывших сотрудников компаний.

«Авито работа» уделяет первостепенное внимание безопасности и прозрачности найма на платформе. Год назад сервис запустил проверку основных юридических и финансовых документов работодателей и стал присваивать благонадежным организациям бейдж «Компания проверена». Кроме того, летом 2022 г. умные алгоритмы начали скрывать из выдачи неактивные вакансии. Появление отзывов о компаниях станет дополнительным подспорьем при выборе идеального места работы.

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«Авито» — российская ИТ-компания и платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 100 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2021 г., годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается более 7 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 тыс. новых объявлений.

На платформе «Авито работа» зарегистрировано свыше 1,6 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В разделе «Авито работа» в районе 3,5 млн объявлений — порядка 2,6 млн резюме и около 900 тыс. вакансий. 20,5 млн человек ежемесячно просматривают вакансии на «Авито» (данные «Авито» за июль 2022 г.).

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