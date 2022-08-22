РДТЕХ и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве

Участник рынка бизнес-аналитики и цифровой трансформации компания РДТЕХ и разработчик продуктов и решений в области анализа данных Loginom Company сообщают о подписании партнерского соглашения. Компании объединили усилия для построения систем принятия решений на базе аналитической low-code платформы Loginom, внесенной в реестр российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители РДТЕХ.

Компании объявили о сотрудничестве в рамках партнерской программы Loginom. Партнерство предполагает совместную реализацию проектов на базе аналитической low-code платформы Loginom и многолетней экспертизы РДТЕХ в сфере разработки и внедрения хранилищ данных и построения аналитических витрин в крупных государственных и коммерческих организациях России и стран СНГ.

Аналитическая low-code платформа Loginom делает продвинутую аналитику доступной бизнес-пользователям. Визуальный конструктор позволяет настроить все процессы анализа: интеграцию, подготовку данных, моделирование, визуализацию. Loginom сокращает время от тестирования гипотезы до создания работающего бизнес-процесса и может применяться как для решения локальных задач, так и для построения корпоративных систем принятия решений, анализирующих большие массивы данных.

«В лице Loginom Company мы приобрели сильного партнера, сотрудничество с которым позволит нам расширить возможности и функционал предлагаемых заказчикам решений за счет появления в технологическом портфеле импортонезависимой аналитической платформы», – отметил генеральный директор РДТЕХ Сергей Еремеев.

«Сочетание экспертизы команды РДТЕХ и аналитической платформы Loginom позволят клиентам решать бизнес-задачи различных направлений и уровней сложности», – сказал СEO Loginom Company Алексей Арустамов.

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Loginom Company специализируется на разработке систем для глубокого анализа данных, охватывающих вопросы сбора, интеграции, очистки данных, построения моделей и визуализации. Компания помогает внедрять инновации, принимать более обоснованные и правильные управленческие решения для увеличения прибыли, снижения затрат и предотвращения рисков как коммерческим, так и государственным компаниям.

РДТЕХ основана в 1992 г. и на протяжении 30 лет реализует проекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса своих заказчиков. Комплекс услуг РДТЕХ включает управленческий консалтинг, разработку и внедрение информационных систем, технологический консалтинг. РДТЕХ выполнено свыше 2500 проектов.