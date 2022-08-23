CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Цифровизация Техника
|

Компания «ВымпелКом» присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

Официальная церемония присоединения к Кодексу прошла во вторник, 23 августа. На мероприятии присутствовал глава министерства цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Заявление о присоединении к Кодексу от компании «ВымпелКом» подписал региональный директор Восточного региона Максим Шарков.

«ВымпелКом» разрабатывает технологии искусственного интеллекта для различных отраслей экономики и социальной сферы, в том числе для определения местоположения (поиска) пропавших людей по заявлению их родственников, выявления патологии/заболевания на ранней стадии и установления диагноза, усовершенствования медицинского обслуживания граждан, а также для повышения качества продукции, предотвращения мошеннических действий на территории объектов, автоматизации технологических процессов, обеспечения надежности объектов в труднодоступных местах и недопущения техногенной катастрофы.

Кроме того, разработки «ВымпелКома» в области ИИ применяются для увеличения производительности бизнеса и улучшения качества продукции и сельхозугодий, выживаемости культур, построения сетей связи, повышения пропускной способности дорог, оптимизации транспортных маршрутов, оперативного выявления фактов нарушения общественного порядка и правил дорожного движения, создания новых «мест притяжения», формирования туристической привлекательности региона и так далее.

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта был принят крупнейшими технологическими компаниями России в рамках международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия» в октябре 2021 года. Документ разработан Альянсом в сфере искусственного интеллекта, в который входят ведущие компании и научно-исследовательские организации страны. Подписание прошло в присутствии первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Согласно положению о Кодексе, документ устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться компаниям, применяющим технологии искусственного интеллекта в своей деятельности или создающим продукты на основе таких технологий. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, а его рекомендации рассчитаны на системы искусственного интеллекта, применяемые исключительно в гражданских целях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростех»: в России серьезный дефицит ИТ-кадров. Требуются специалисты по десяткам направлений

Склады крупнейших производителей ПК лопаются от готовой продукции. Чтобы избавиться от нее, бренды будут мощно снижать цены

Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек

Топ-менеджеры российского SAP хотят выкупить его у немецких хозяев

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Над бывшим замминистра связи России сгустились тучи. Против него подали сразу три иска за обман инвесторов из США

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще