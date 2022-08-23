CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Техника
|

Sitronics Group и НГУ начинают сотрудничество с целью развития и внедрения цифровых и производственных технологий

Sitronics Group и Новосибирский государственный университет (НГУ) начинают сотрудничество с целью развития и внедрения цифровых и производственных технологий.

Организации подписали соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве. В фокусе интересов обеих сторон — реализация комплексных проектов в сфере цифровизации образования и науки, инновационной деятельности, инжиниринга, включая развитие технологий искусственного интеллекта и их промышленного внедрения.

Стороны предполагают развивать сотрудничество и реализовать совместные проекты в сферах внедрения современных цифровых и производственных технологий, развития Новосибирского Академического городка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок, включая внедрение пилотных интеллектуальных и цифровых технологий.

«Для университета очень важно заключить стратегическое соглашение с такой крупной компанией. Мы видим много потенциальных точек соприкосновения, и в организации образовательного процесса, и в инфраструктурном развитии НГУ, включая новый кампус. А главное, мы надеемся, что это сотрудничество поможет реализации проекта Суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» на базе университета», — сказал ректор НГУ Михаил Федорук.

Sitronics Group (входит в АФК «Система») и НГУ заинтересованы также в сотрудничестве с целью организации совместной работы в области создания, модернизации оборудования и программного обеспечения, включая выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Учитывая опыт и наличие мощностей по производству серверного оборудования в Новосибирской области, Sitronics Group может стать надежным партнером вуза, считают в компании.

«Сотрудничество с Новосибирским государственным университетом - одной из важнейших национальных исследовательских площадок России, где готовят профильных специалистов инженерных и ИТ-направлений, интересно нам как с точки зрения кадрового потенциала, так и с точки зрения коллаборации для создания новых технологических проектов. Экспертиза нашей компании в разработке решений для цифровой трансформации и в производстве ИТ-оборудования будет полезна для обмена опытом и взаимодействия с вузом», — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростех»: в России серьезный дефицит ИТ-кадров. Требуются специалисты по десяткам направлений

Склады крупнейших производителей ПК лопаются от готовой продукции. Чтобы избавиться от нее, бренды будут мощно снижать цены

Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек

Топ-менеджеры российского SAP хотят выкупить его у немецких хозяев

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Над бывшим замминистра связи России сгустились тучи. Против него подали сразу три иска за обман инвесторов из США

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще