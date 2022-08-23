Sitronics Group и НГУ начинают сотрудничество с целью развития и внедрения цифровых и производственных технологий

Sitronics Group и Новосибирский государственный университет (НГУ) начинают сотрудничество с целью развития и внедрения цифровых и производственных технологий.

Организации подписали соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве. В фокусе интересов обеих сторон — реализация комплексных проектов в сфере цифровизации образования и науки, инновационной деятельности, инжиниринга, включая развитие технологий искусственного интеллекта и их промышленного внедрения.

Стороны предполагают развивать сотрудничество и реализовать совместные проекты в сферах внедрения современных цифровых и производственных технологий, развития Новосибирского Академического городка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок, включая внедрение пилотных интеллектуальных и цифровых технологий.

«Для университета очень важно заключить стратегическое соглашение с такой крупной компанией. Мы видим много потенциальных точек соприкосновения, и в организации образовательного процесса, и в инфраструктурном развитии НГУ, включая новый кампус. А главное, мы надеемся, что это сотрудничество поможет реализации проекта Суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» на базе университета», — сказал ректор НГУ Михаил Федорук.

Sitronics Group (входит в АФК «Система») и НГУ заинтересованы также в сотрудничестве с целью организации совместной работы в области создания, модернизации оборудования и программного обеспечения, включая выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Учитывая опыт и наличие мощностей по производству серверного оборудования в Новосибирской области, Sitronics Group может стать надежным партнером вуза, считают в компании.

«Сотрудничество с Новосибирским государственным университетом - одной из важнейших национальных исследовательских площадок России, где готовят профильных специалистов инженерных и ИТ-направлений, интересно нам как с точки зрения кадрового потенциала, так и с точки зрения коллаборации для создания новых технологических проектов. Экспертиза нашей компании в разработке решений для цифровой трансформации и в производстве ИТ-оборудования будет полезна для обмена опытом и взаимодействия с вузом», — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.