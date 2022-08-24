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«МТС банк» запустил сервис по работе с персоналом и самозанятыми

«МТС банк» объявил о запуске сервиса, который позволит помочь нанять линейный персонал, а также автоматизировать взаимодействие с ним, в том числе с самозанятыми. Основная задача сервиса ‒ подобрать наилучшие предложения для всех участников.

Новый сервис – это взаимовыгодное сотрудничество для всех заинтересованных сторон. Подключение к сервису позволит компаниям упростить документооборот при работе с линейным персоналом, найти сотрудников на проектные и срочные работы, а самозанятым – предложить свои услуги большему числу компаний и выбрать наиболее привлекательное предложение.

Сервис аккумулирует различные услуги для компаний по работе с линейным персоналом и самозанятыми. Партнеры сервиса могут размещать вакансии, оформлять договоры, приложения, закрывающие документы, уведомления для ГУВМ МВД России, оплачивать выполненные работы и услуги, а самозанятые – публиковать свои резюме и выбирать среди множества запросов о работе наиболее подходящие.

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