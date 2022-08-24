Ramax Group и Macroscop займутся развитием систем интеллектуального видеонаблюдения

Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик программного обеспечения для построения программно-аппаратных комплексов интеллектуального IP-видеонаблюдения Macroscop объявили о старте сотрудничества. Компании планируют создавать и развивать ПО для интеллектуальных систем безопасности, розничной торговли и иных областей применения.

«Macroscop – один из быстро растущих разработчиков профессионального ПО для обеспечения безопасности с интеллектуальными функциями. Внедрение решений партнера, как бонус, способствует трансформации бизнес-процессов, – сказал вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group Дмитрий Буленков. – Наши клиенты с помощью ПО Macroscop смогут увеличивать ключевые показатели эффективности, например, будут создавать точные маркетинговые кампании, опираясь на подсчет уникальных посетителей торговых точек, или автоматизировать системы контроля доступа».

Программное обеспечение Macroscop отличают короткие сроки инсталляции, удобство, надежный и удобный интерфейс, отмечают в компании. Сегодня под управлением продуктов Macroscop работает свыше 800 тыс. IP-камер в более чем 23 тыс. видеосистем, также сетевые видеорегистраторы (NVR).

«В портфель Macroscop входит 21 модуль видеоаналитики, включая распознавание лиц и автономеров, детектор оставленных предметов, модуль активности персонала и другие, – сказала директор по продажам РФ Macroscop Серик Хачатрян. – Ramax Group в свою очередь обладает многолетним опытом как в сегменте B2B, так и госсекторе. Наше партнерство позволит внести вклад в ускорение темпов импортозамещения в РФ и расширить спектр предложений рынку за счет совместных разработок».

Опыт в решении сложных задач клиентов Ramax Group и разработки Macroscop позволяют говорить о перспективах реализации широкого спектра совместных проектов по обеспечению безопасности финансовых организаций, транспортных узлов, предприятий критической инфраструктуры, крупной промышленности, логистических центров и складов и др.