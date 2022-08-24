«Руссофт»: разработка ПО частично возвращается в офисы

По итогам 2022 г. на работу вне офиса у предприятий, специализирующихся на разработке ПО, будет приходится примерно 40-42% от общего рабочего времени персонала. Годом ранее этот показатель был намного выше — 52-56%. Соответствующие расчеты сделаны на основе результатов опроса компаний, который проводит ассоциация «Руссофт» в рамках собственного ежегодного исследования российской софтверной индустрии.

Респонденты отвечали на следующий вопрос: «Какая примерно доля человеко-часов, согласно Вашим прогнозам, будет приходиться на удаленный режим работы Ваших сотрудников в 2022 году?» (годом ранее речь шла о 2021 г.). Таким образом ответы отражали текущую ситуацию и ожидания того, как она будет меняться в течение года.

Если судить только по опрошенным софтверным компаниям, то в среднем на «удаленку» в 2022 г. приходится 36%. Годом ранее этот показатель был в полтора раза выше — 54%. При экстраполяции на всю софтверную отрасль пришлось учитывать то, что представительство различных категорий компаний при проведении опроса не соответствовало генеральной совокупности. Так в 2022 г. не смогли принять участие в исследовании многие компании с высокой долей экспорта в их выручке. Годом ранее таких компаний было намного больше, а именно они наиболее активно используют удаленный режим работы.

Тем не менее сомнений в наличии тренда на возвращение разработчиков ПО в офисы нет, потому что он зафиксирован почти по всем категориям предприятий. Только небольшие компании с оборотом менее 375 млн руб. не сократили за год долю рабочего времени сотрудников, приходящегося на удаленный режим работы. На такие компании приходится намного меньше половины работников всех российских софтверных компаний.

В результате можно сделать следующие выводы и предположения. Во-первых, удаленный режим доказал возможность его широкого применения в сфере разработки ПО. Хотя острой необходимости его использования в 2022 г. нет, по-прежнему значительная часть разработки приходится на удаленный режим.

Во-вторых, разработчики, работающие в офисе, всё же нужны. Они либо сами по разным причинам не хотят работать удаленно (например, нет для этого условий дома), либо процесс разработки требует контроля со стороны руководства или заказчика, либо команда работает эффективнее, находясь в одном помещении. Сравнение результатов опросов за два последних года свидетельствует о том, что при острой необходимости существующий в 2022 г., объем разработки ПО можно не менее чем на 13-14% дополнительно перевести на удаленный режим, но сами разработчики и их руководители на данный момент считают работу в офисе более предпочтительной.

Работа вне офиса лучше подходит для компаний с сервисной моделью бизнеса, с оборотом более 375 млн руб., с долей экспорта более 50%, с расположением головного офиса в Москве. Самый высокий показатель удаленной работы в столице говорит о том, что столичные компании всегда были нацелены на рекрутинг в регионах намного больше, чем компании, расположенные в других городах (у них более 60% штата находится за пределами МКАД). С апробацией широкого применения удаленного режима работы в условиях пандемии московские предприятия увидели возможность набора сотрудников в регионах без открытия в них собственных офисов.

Евгений Минеев, исполнительный директор группы компании «Рексофт», сказал: «Последние два года показали, что удаленный формат режим работы с индустрией разработки ПО надолго. Из опыта «Рексофт» отмечу, что производство практически полностью работает в удаленном формате, который при правильно выстроенных бизнес-процессах, может быть также эффективен, как и офлайн-формат. Однако высокая эффективность возможна только для сложившихся команд. Для запуска новых проектов и командообразования удаленный формат уступает очной работе».

Александра Мин, директор по персоналу компании-разработчика ПО «МойОфис», сказала: «Мы очень бережно и внимательно относимся к вопросам здоровья и эффективности наших сотрудников, поэтому учитываем индивидуальные особенности каждого. В «МойОфис» гибкое начало рабочего дня: можно поговорить с руководителем и выбрать удобное время. Кому-то удобнее работать в офисе, кто-то находится на удаленке, в некоторых командах совмещают оба формата. Большинство сотрудников любят приезжать в наши офисы, чтобы поработать с комфортом и пообщаться с коллегами вживую. Главное правило: выбрать условия, которые позволят человеку быть максимально продуктивным».