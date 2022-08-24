«Т1 интеграция» и «Инфомаксимум» заключили партнерское соглашение

«Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с компанией «Инфомаксимум», разработчиком системы активной бизнес‑аналитики Proceset. Интегратор будет распространять, внедрять и кастомизировать решение вендора под существующие потребности заказчиков.

Решение Proceset объединяет в себе следующие технологичные инструменты: Process Mining – процессная аналитика для контроля качества выполнения процессов и нахождения в них проблемных зон; Business Intelligence (BI) – создание аналитических отчетов; Automation – автоматизация действий и принятия бизнес‑решений на основе анализа данных и заложенных сценариев реакции на события; Task Mining – мониторинг бизнес-действий сотрудников для анализа трудозатрат на операции и поиска способов оптимизации.

«Сегодня потеря контроля над ИТ-процессами сравнима с потерей контроля над компанией. Proceset не только в полной мере может заменить любое зарубежное решение для бизнес-анализа, но и значительно расширить его возможности функциями процессной аналитики. Ее ключевая задача – выявить слабые места в бизнес-процессах и проанализировать возможность их усовершенствования путем автоматизации. Реализуется подобный функционал за счет комплексного мониторинга и обработки данных из всех информационных систем компании. По результатам проведенной аналитики разрабатываются предложения по оптимизации процессов, оценивается потенциальный экономический эффект, – отметил Александр Бочкин, директор компании Инфомаксимум. – Партнерство с «Т1 интеграция» – это значимый шаг к увеличению распространения наших продуктов на отечественном рынке».

«Большинство иностранных вендоров систем класса Process Mining приостановили выдачу новых и продление старых лицензий в России. Proceset демонстрирует высокие результаты работы и обладает большим потенциалом стать значимым игроком отечественного рынка процессной аналитики. «Т1 интеграция» будет внедрять решение «Инфомаксимум» новым клиентам и импортозамещать у тех, кто уже использует зарубежные системы», – сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор компании «Т1 интеграция».