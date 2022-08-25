Махачкалинский морской торговый порт и «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве

Махачкалинский морской торговый порт и российский разработчик «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют реализацию технологических проектов в области информационной безопасности. Подписание состоялось в Махачкале 22 августа 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Документ подразумевает составление «дорожных карт» по переходу на отечественное программное обеспечение и обмен опытом в области информационных технологий.

«Махачкалинский морской торговый порт реализует стратегические для государства и республики задачи. Информационные технологии играют в этом ключевую роль. Переход на отечественное программное обеспечение в сложившейся ситуации позволит нам автоматизировать рабочие процессы и обезопасить их. Благодарим “Ред софт” за отзывчивость и надеемся на плодотворное сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора Махачкалинского морского торгового порта Хаджи-Мурад Абашилов.

«Интерес к отечественному программному обеспечению в Дагестане усиленно растет. Это связано как с необходимостью обеспечения технологического суверенитета объектов КИИ, так и с развитием цифровизации региона. Налаживание связей и тесное взаимодействие ИТ-компаний и организаций республики позволит достичь поставленных целей. Благодарим руководство ММТП за доверие», – отметил заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.