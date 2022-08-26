Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022
Совсем скоро Казань примет масштабный международный IT-форум – Kazan Digital Week – 2022.
На сегодняшний день цифровые технологии проникли в большинство сфер. Не стало исключением и сельское хозяйство – одна из важнейших составляющих экономики страны.
Именно поэтому блоку «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства» на форуме будет уделено особое внимание. В частности, деловая программа затронет наиболее «острые» вопросы сферы агро-IT: импортозамещение, недостаток оборудования и кадров в этой области. В условиях санкций аграриям нужны новые решения, успешные кейсы и «работающие» схемы.
В рамках круглых столов блока АПК планируются выступления руководителей министерств и ведомств, разработчиков цифровых решений АПК, экспертов и аналитиков мирового уровня.
Среди них можно отметить:
- Директор департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства РФ Алексей Павлюченко;
- Председатель совета директоров агрохолдинга, «РМ-Агро» Игорь Михайлович Барингольц;
- Директор по развитию бизнеса в АПК в компании КРОК Александр Эдер;
- Заместитель генерального директора по ИТ ООО «КОМОС ГРУПП» Александр Пискарёв;
- Заместитель руководителя Российской системы качества Антон Куканов и другие.
Спикеры будут совместно с участниками определять дальнейшие пути развития отрасли в условиях глобальных вызовов.
То, как Республика Татарстан справляется с возникающими проблемами в сфере агро-IT, можно узнать из интервью Нияза Халиуллина, генерального директора АО «РИВЦ» – драйвера цифровой трансформации АПК региона.
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=mRX2QH7sM4c