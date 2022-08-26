Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022

Совсем скоро Казань примет масштабный международный IT-форум – Kazan Digital Week – 2022.

На сегодняшний день цифровые технологии проникли в большинство сфер. Не стало исключением и сельское хозяйство – одна из важнейших составляющих экономики страны.

Именно поэтому блоку «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства» на форуме будет уделено особое внимание. В частности, деловая программа затронет наиболее «острые» вопросы сферы агро-IT: импортозамещение, недостаток оборудования и кадров в этой области. В условиях санкций аграриям нужны новые решения, успешные кейсы и «работающие» схемы.

В рамках круглых столов блока АПК планируются выступления руководителей министерств и ведомств, разработчиков цифровых решений АПК, экспертов и аналитиков мирового уровня.

Среди них можно отметить:

Директор департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства РФ Алексей Павлюченко ;

; Председатель совета директоров агрохолдинга, «РМ-Агро» Игорь Михайлович Барингольц ;

; Директор по развитию бизнеса в АПК в компании КРОК Александр Эдер ;

; Заместитель генерального директора по ИТ ООО «КОМОС ГРУПП» Александр Пискарёв ;

; Заместитель руководителя Российской системы качества Антон Куканов и другие.

Спикеры будут совместно с участниками определять дальнейшие пути развития отрасли в условиях глобальных вызовов.

То, как Республика Татарстан справляется с возникающими проблемами в сфере агро-IT, можно узнать из интервью Нияза Халиуллина, генерального директора АО «РИВЦ» – драйвера цифровой трансформации АПК региона.

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=mRX2QH7sM4c