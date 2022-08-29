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Минцифры уточнило требования для включения в реестр российского ПО

Минцифры России опубликовало проект постановления Правительства с изменениями, затрагивающими правила включения программного обеспечения в реестр отечественного ПО.

Теперь в реестр войдут и программно-аппаратные комплексы (ПАК). Это, в частности, необходимо и для того, чтобы разработчики и производители ПАКов могли претендовать на те же налоговые льготы, что и разработчики отечественного ПО. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс, предложенные Минцифры, были приняты в июле 2022 г.

Если ПО относится к сфере искусственного интеллекта, в реестровую запись будет включаться соответствующий признак.

В реестровую запись будут включаться сведения о процентах отчислений иностранным правообладателям. По действующим правилам они должны составлять не более 30% от годовой выручки, которую это ПО приносит. Сведения будут обновляться ежегодно.

Должна быть обеспечена совместимость ПО с продукцией из реестра российской радиоэлектроники. Информация о результатах тестирования будет вноситься в реестры программного обеспечения и радиоэлектроники. Это требование распространяется только на классы ПО, определенные Правительством РФ.

Для разработчиков добавляются требования по локализации оборудования в соответствии с действующим законодательством, а также требования по обеспечению техподдержки ПО на всей территории РФ.

В случае если прикладное ПО, включаемое в реестр, совместимо с российской операционной системой, эта информация будет указана в составе реестровой записи

Для минимизации санкционных рисков в отношении российских разработчиков ПО в реестровой записи могут не публиковаться сведения о правообладателе (его наименование, ИНН и т.д.). Для этого правообладатель должен подать в Минцифры мотивированное обращение.

Как ПО попадает в реестр: правообладатель направляет через форму на сайте Минцифры заявление и необходимые документы; экспертный совет при Минцифры рассматривает заявление и выносит свое решение в течение 15 дней; Минцифры, основываясь на решении совета, вносит ПО в реестр.

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