Selectel станет владельцем всей площадки дата-центра «Берзарина»

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel объявил о приобретении в собственность здания дата-центра «Берзарина» и соседних объектов коммерческой недвижимости.

В результате покупки Selectel расширил возможности по масштабированию площадки и использованию всего комплекса зданий, что ранее требовало дополнительных согласований с учетом договора аренды. Таким образом компания получила полную свободу инженерных решений для дальнейшего развития объекта. Сумма сделки составила 1,312 млрд руб.

«В результате сделки Selectel стал собственником всех зданий, в которых расположены дата-центры компании, — сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel. — Приобретение комплекса зданий на Берзарина позволит нам обеспечить полный контроль над дальнейшим технологическим развитием площадки».

Дата-центр на улице Берзарина в Москве площадью 7000 м2 рассчитан на 1,5 тыс. стоек, общая подведенная мощность — 11 МВт. На данный момент это самый большой по площади и количеству стоек дата-центр провайдера. Дата-центр соответствует уровню надежности Tier-III и защищен от перебоев в городском электроснабжении.