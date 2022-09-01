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Минцифры: в новом учебном году образовательные ИТ-проекты запустят для всех категорий граждан

При поддержке Минцифры осенью запустятся новые образовательные ИТ-проекты: «Код будущего» – для школьников и «Цифровые кафедры» – для студентов.

«Код будущего»

Проект для учеников 8-11 классов, которые смогут пройти бесплатные двухлетние курсы и освоить современные языки программирования. Программа будет состоять из четырех модулей по 36 академических часов. Продолжительность обучения – два года. Форматы обучения: онлайн и офлайн – на базе региональных образовательных площадок.

«Цифровые кафедры»

Бесплатное дополнительное ИТ-образование во время освоения основной профессии в вузе. В проекте принимают участие более ста вузов – участников программы «Приоритет-2030». В 2022 году на обучение будет принято более 80 тыс. студентов, а к 2030 г. порядка 900 тыс. студентов получат дополнительное образование в рамках проекта.

Активные проекты

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрены образовательные проекты для различных аудиторий. Государство предлагает удобные форматы субсидированного обучения по ИТ-специальностям независимо от того, в каком возрасте и при каких обстоятельствах гражданин решил освоить профессию.

Проект «Цифровые профессии»

«Цифровые профессии» дают возможность освоить ИТ-специальность со скидкой 50%, 75% или полностью за счет государства. Выбрать можно из более чем 125 курсов. Из-за популярности «Цифровых профессий» у проекта больше не будет годового лимита на количество мест. До 2024 г. пройти обучение с господдержкой смогут пройти 113 тыс. граждан. Подать заявку на портале госуслуг.

Повышение квалификации преподавателей

Цель проекта – повышение квалификации в области ИТ для преподавателей вузов и колледжей. В 2022 г. обучение пройдут 18 тыс. преподавателей. К 2024 г. их количество возрастет до 80 тыс.

Образование для госслужащих

Минцифры совместно с РАНХиГС в этом году разработали четыре программы дополнительного образования: цифровизация госуслуг, обработка обратной связи от граждан, управление ИТ-проектами, а также создание цифровых платформ. Более 11,8 тыс. госслужащих и работников бюджетной сферы получат дополнительные ИТ-навыки. Всего до 2024 г. более 50 тыс. слушателей пройдут курсы повышения квалификации.

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