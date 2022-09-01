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Softline computers переименована в Inferit

Российский производитель компьютерной техники и серверов Softline computers проводит ребрендинг и меняет название. Изменения коснутся всей производимой линейки продуктов. Новое имя бренда – Inferit – обозначает глубокое погружение бренда в сферу аппаратного обеспечения и одновременно информационных технологий.

Решение об изменении названия бренда было принято опираясь на проведенные компанией исследования рынка, в том числе анализ мнений клиентов, партнеров, других участников рынка. Inferit было составлено из трёх частей: предлога “in” («в»), сокращения “fer” от “ferrum” (химический элемент «железо») и аббревиатуры “IT” («информационные технологии»).

«Ренейминг стал следствием более комплексного подхода к позиционированию бренда на российском рынке. Новое имя вызывает положительные ассоциации у клиентов, а также упростит маркетинговое продвижение продуктов. Softline делает ставку на производство программного и аппаратного обеспечения, активно расширяя портфель решений. Своими продуктами мы уже можем закрыть потребности российских заказчиков, предоставляя им как железо собственного бренда, так и операционную систему SL·OS («МСВСфера»). Мы уверены, что название Inferit будет лучше отображать те ценности, которые мы несем, предлагая свои новые решения», – отметил Евгений Козлов, руководитель направления Inferit.

Ребрендинг и ренейминг не предполагает изменений, связанных с оказанием услуг. Все условия, которые предлагались Softline computers, включая техническую поддержку, гарантийное обслуживание, остаются неизменными. Продукция Inferit продолжит производиться в наукограде Фрязино, и смена имени бренда не повлияет на качество продукции и ценовую политику.

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