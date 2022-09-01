«Светец» стала членом АРПП «Отечественный софт»

«Светец» присоединилась к ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт».

Решение о вхождении компании «Светец» в ассоциацию было принято 30 августа 2022 г. на заседании правления АРПП. С презентацией о компании и ее ключевых программных продуктах выступил член совета директоров группы компаний «Светец» Евгений Полканов.

«Светец» готов поделиться с другими компаниями опытом и совместно с ними содействовать достижению целей деятельности ассоциации: способствовать развитию российской индустрии программного обеспечения и повышать значимость отрасли на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, отмечают в компании.

«Хотя за 30-летний период успешной деятельности компания «Светец» накопила огромный опыт в области разработки и внедрения телекоммуникационных многофункциональных программных продуктов, вступление в АРПП «Отечественный софт» является важным шагом, поскольку расширяет круг организаций и компаний – потенциальных партнёров и клиентов, заинтересованных в импортозамещении своих установленных зарубежных решений на решения компании «Светец» в части гибкой коммутации, унифицированных коммуникаций, виртуальной АТС, виртуального контакт-центра и других, что в условиях санкций является крайне актуальным», – сказал директор по работе с государственными программами компании «Светец» Владимир Ефимушкин.