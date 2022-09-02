Более 80 студентов пройдут обучение в концерне «Автоматика» в новом учебном году

С сентября 2022 г. 84 студента пройдут обучение в концерне «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»). Уже на протяжении 30 лет совместно с Российским технологическим университетом МИРЭА концерн «Автоматика» готовит студентов для работы в области разработки и производства шифровальной техники и систем специального назначения. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

Кафедра цифровых устройств и систем защиты информации расположена на территории концерна и обучает молодых специалистов по таким направлениям, как компьютерная и информационная безопасность телекоммуникационных систем, управление персоналом, информатика и вычислительная техника. Наиболее подготовленные студенты являются сотрудниками концерна «Автоматика» и наряду с учебой принимают участие в разработке новых высокотехнологичных решений.

Кроме этого, в сентябре 2022 г. ДЗО Концерна, ИНЭУМ им. И. С. Брука, открыло две новые учебные лаборатории в МИРЭА и МФТИ. Сейчас в каждом вузе сформирована команда молодых специалистов из числа выпускников для проведения научных исследований. В лаборатории МИРЭА проводятся работы по оптимизации программного обеспечения для повышения производительности вычислений, в том числе криптографических преобразований. В лаборатории МФТИ планируются исследования для повышения эффективности маршрутов и собственных средств проектирования сложнофункциональных микросхем.

«Сотрудничество с вузами – важное направление кадровой политики концерна. Ребята еще в школе узнают о том, что мы готовы предоставить им целевое направление в институт, поступают в вузы, проходят у нас практику, пишут дипломы, а потом устраиваются на работу и внедряют свои разработки, – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – В прошлом учебном году на базовых кафедрах АО «Концерн «Автоматика» обучались 260 студентов, половина из них – по программам целевого набора. На предприятиях прошли практику 193 человека. Это молодые и талантливые ребята, которые впоследствии продолжают работать на предприятиях нашего концерна».

***

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и др.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.