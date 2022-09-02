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ГК «Цифра» увеличила выручку на 71% в первом полугодии 2022 года

ГК «Цифра», российский разработчик программных продуктов для цифровизации промышленности, отчиталась о работе в первом полугодии 2022 г. Выручка компании выросла на 71% по сравнению с аналогичным отчетным периодом предыдущего года и составила более 2 млрд руб.

Сумма подписанных договоров в первом полугодии составила 3,5 млрд руб., что больше на 93% по сравнению с показателями того же периода 2021 г.

Среди ключевых заказчиков представлены такие компании, как «Газпром нефть», «Газпром ВНИИГАЗ», «Объединенная двигателестроительная корпорация», НЛМК, «Т плюс», «БелАЗ», «Кузбассразрезуголь», «Алроса», Nordgold.

«Мы видим, что объем законтрактованной выручки уже достиг 70% от годового плана. Заказчикам интересны наши решения для управления открытыми и подземными горными работами, цифровая платформа ZIIoT для управления производством и система мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер». Во многом мы связываем такой рост с определенным разворотом российских промышленных компаний к отечественным ИТ-продуктам», — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Итоги полугодия также демонстрируют тенденцию к укреплению вендорских позиций компании на рынке. Так, выручка «Цифры», включающая продажу лицензий на программные продукты и техническую поддержку, выросла на 114% по сравнению с показателями предыдущего года.

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