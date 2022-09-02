Группа «Т1» показала лучшие результаты на ИТ-рынке по итогам первого полугодия

Группа «Т1», участник российского ИТ-рынка, по результатам исследования аналитического агентства CNews Analytics заняла первое место по выручке среди компаний-разработчиков ПО и интеграторов в первом полугодии 2022 г. Прибыль ИТ-холдинга увеличилась до 66,9 млрд руб. (с учетом НДС), показав рост на 151,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Позитивной динамике выручки способствовало смещение группой «Т1» фокуса на продуктовую разработку, наличие собственных программных решений и прикладной опыт разработки продуктов. Кроме того на показателях позитивно отразилось развитие синергии от сотрудничества компаний разного профиля в рамках холдинга. Дополнительно на рост бизнеса повлияли значительные закупки оборудования заказчиками, а также активизация программ импортозамещения и увеличение запросов на доработку и внедрение отечественных программных продуктов в существующий ландшафт крупных компаний.

«ИТ-рынок достойно прошел стадию адаптации к сложившейся непростой ситуации, в том числе благодаря опыту, приобретенному во время пандемии, и беспрецедентным мерам государственной поддержки. Уверен, что в целом завершить 2022 г. ИТ-индустрия сможет значительно лучше пессимистичных прогнозов марта-апреля, это подтверждает активное освоение российскими компаниями тех ниш ИТ-рынка, которые ранее занимали западные компании», – отметил Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».

Проведенный CNews анализ финансовых результатов отечественных ИТ-компаний показал в первом полугодии 2022 г. рост совокупной выручки участников исследования на 58,5%. Самым успешным прошедшее полугодие стало для компаний, оказывающих ИТ-услуги, — их выручка увеличилась на 93,6%. Производители и дистрибуторы оборудования год к году заработали на 42,1% больше. Разработка и дистрибуция ПО показала рост на 21,6%. Аналитики CNews также отмечают тенденцию наращивания компетенций ИТ-компаний путем M&A-сделок.

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Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 14,5 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд рублей. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков Группы Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.