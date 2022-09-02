Stack Group и RiskGap подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Stack Group, предоставляющая полный спектр высоконадежных облачных сервисов, и RiskGap, занимающаяся разработкой информационных систем по управлению рисками, заключили стратегическое партнерское соглашение. В рамках партнерства компании будут реализовывать совместные проекты цифровой трансформации для бизнеса, включающие комплекс решений по информационной безопасности, оценке и управлению рисками, обработке и хранению данных в защищенной облачной среде.

«Сегодня российский бизнес остро нуждается в замещении иностранного программного обеспечения в области риск-менеджмента. Стратегическое партнерство Stack Group и RiskGap позволит заказчикам получать софт для комплексной работы с рисками, в том числе и по информационной безопасности, который можно будет легко масштабировать под любой распределенный бизнес не только за счет используемых в ПО сквозных технологий, но и благодаря высоконадежной облачной платформе M1Cloud, которая имеет катастрофоустойчивую архитектуру», – сказал Евгений Горохов, управляющий директор Stack Group и сооснователь M1Cloud.

«RiskGap – единственный российский цифровой продукт в области риск-менеджмента, представляющий собой комплексную работу с рисками всей команды конкретного проекта или компании в целом. Наша технология позволяет грамотно определить вероятность наступления рисков и нивелировать их будущее развитие. Создание в публичных компаниях цифровых структур с подобным функционалом по управлению рисками и внутреннему аудиту уже закреплено в ФЗ №209 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах». В текущих условиях, по моему мнению, этот закон необходимо дополнять регламентами, в которых будет зафиксирована конкретика не только по функционалу ПО, но также будут прописаны стандарты риск-менеджмента и критерии оценки эффективности работы подразделений, занимающихся оценкой рисков. Это повысит эффективность работы бизнеса, в том числе за счёт автоматизации риск-менеджмента, цифровизации данных и принятия решений на основе риск-анализа. Помимо этого, я надеюсь, уже в ближайшее время на законодательном уровне будет закреплен поэтапный запрет на использование импортного программного обеспечения не только в органах власти, но и на всех объектах КИИ РФ. Данное соглашение как раз является первым шагом не только к реализации инициатив по изменению законодательства по СУР, переходу на отечественные программные продукты, но и впервые в России предлагает, по сути, уникальное отечественное решение по сочетанию облачных технологий и системы управления рисками», – отметила Яна Крухмалева, генеральный директор RiskGap.

Заказчики получат доступ к сервисам виртуализации с использованием программных продуктов RiskGap, при этом смогут получить первую линию технической поддержки от экспертов компании Stack Group.