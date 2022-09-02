УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java

Учебный центр «Форс» (ГК Форс) объявил о старте обучения отечественным технологиям Java. Первым на рынке он получил статус официального обучающего центра по линейке продуктов Axiom JDK и Libercat отечественного вендора – компании «Беллсофт». Новая программа усилит направление импортозамещения в учебном плане «Форс» и в перспективе станет альтернативой обучению по Oracle Java.

Согласно опросу российских программистов, проведенному в июле 2022 г., Java признан самым востребованным языком программирования в стране. Новые курсы «Форс» предназначены для специалистов, которым необходимо развитие экспертизы и компетенций по Java-разработке на базе доверенных отечественных инструментов профессионального уровня. Команды разработчиков из банковского сектора, где подавляющее большинство критически важных систем построены на Java, уже проявили заинтересованность в таком обучении, утверждают в «Форс».

Курсы по Axiom JDK Pro, доверенной среде разработки и исполнения Java, стартуют в IV квартале 2022 г. Это российская Java-платформа, созданная в концепции жизненного цикла безопасной разработки (SDL) инженерами с 25-летнем опытом разработки Java и OpenJDK. Благодаря SDL-подходу системы, созданные на ее основе, будут защищены как на этапе построения, так и на протяжении всего срока эксплуатации. Для работы в текущих экономических условиях важно, что продукт Axiom JDK Pro включен в реестр российского ПО, верифицирован на соответствие стандарту Java SE и обеспечивает бесшовную миграцию c Oracle JDK, которая, например, с успехом реализована компанией НСПК в платежной системе «Мир».

За годы своей работы УЦ «Форс» повысил квалификацию более 50 тыс. ИТ-специалистов. Методология и инфраструктура обучения, ресурсы и экспертиза, наработанные «Форс» за многие годы по продуктам Oracle и инструментам Oracle Java, готовы к тиражированию на рынок. Запуск курсов по Axiom JDK Pro позволит повысить профессионализм разработчиков, расширит экосистему российской Java-платформы и поможет ускорить построение и миграцию критически важных систем на доверенный отечественный Java-стек.

«В России всегда была сильная инженерная школа, и мы видим большое будущее за партнерством с ГК «Форс», – отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK компании «Беллсофт». – Запуск курсов по Axiom JDK Pro, доверенной среде исполнения Java, позволит к концу 2022/23 учебного года обеспечить отечественные организации профессиональными кадрами, готовыми решить широкий спектр задач. Среди них – разработка новых прогрессивных отечественных систем в серверном, облачном и IoT-применениях, поддержка существующих и миграция с зарубежных платформ для обеспечения санкционной устойчивости и унификации Java-стека. Мы благодарим партнера за сотрудничество и с нетерпением ждем первых выпускников».

«Мы рады открыть обучение по российским технологиям такого высокого экспертного уровня. Axiom JDK Pro обеспечивает безопасную и надежную разработку и эксплуатацию Java-приложений. Это тот продукт, который в нынешних условиях особенно востребован. Мы стояли у истоков обучения продуктам Oracle в России и теперь первыми запускаем курсы по отечественной платформе Java. Выражаем уверенность в том, что вместе создадим отличную кузницу кадров для миграции и поддержки критических информационных инфраструктур на базе Java в России», – сказал директор УЦ «Форс» Дмитрий Романов.

В дальнейшем в учебную программу планируется включить другие продукты «Беллсофт», необходимые для разработки и эксплуатации Java-приложений в условиях цифрового суверенитета. Так, стандартизированный сервер приложений Libercat в связке с Axiom JDK Pro предоставляет комплексное сертифицированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE и может выступать заменой серверов приложений зарубежных вендоров. А сертифицированный ФСТЭК продукт Axiom JDK Certified предназначен для применения на объектах КИИ, ГИС и комплексных системах с повышенными требованиями к информационной безопасности до 1 класса защищенности включительно.