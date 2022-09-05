Emperium и СПбГМТУ подписали соглашение о сотрудничестве

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и российский серийный производитель электросудов Emperium (входит в Sitronics Group) подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения университет, Emperium и Sitronics Group будут осуществлять обмен опытом, распространение лучших практик по направлениям сотрудничества в рамках проведения консультаций, встреч, семинаров и иных мероприятий, создание совместных комиссий и рабочих групп.

Стороны заинтересованы во взаимодействии в сферах проектирования и производства судов, в том числе на альтернативной тяге, развитии современных технологий в сфере судовождения и учебного процесса с применением передового практического опыта.

«Сотрудничество с ООО «Эмпериум», являющейся дочерней компанией Sitronics Group, представляется весьма перспективным для «Корабелки». В рамках заключенного соглашения мы сможем развивать наши компетенции в области судостроения, в том числе в области проектирования судов различных классов, в развитии систем управления судном, навигационных и картографических систем. Кроме того, наше взаимодействие с «Эмпериум» благоприятно скажется на совершенствовании учебного процесса, а студенты СПбГМТУ получат возможность прохождения практики в современной судостроительной компании», — сказал ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин.

Среди разработок компании Emperium электросуда речного и озерного классов: скоростные катамараны Ecocruiser, судна Ecovolt для водных прогулок, экскурсий и пассажирских перевозок, а также судов Ecobus и Cityvolt для использования в качестве водных автобусов-электроходов. Верфь компании расположена на территории производственного комплекса в городе Отрадное Ленинградской области. Компания участвует в проекте запуска речных электрических судов по Москве-реке. Кроме того, Emperium имеет контракты на поставку прогулочных электроходов Ecocruiser пассажировместимостью до 130 пассажиров для Санкт-Петербурга, Красноярска и Нижнего Новгорода.

Sitronics Group разрабатывает отечественные интеллектуальные решения для цифровизации судоходства, бортовые электронные картографические навигационные системы, системы удаленного мониторинга судов. Испытания технологии «а-навигация» в реальных условиях были впервые продемонстрированы Международной морской организации в прошлом году. Сегодня она применяется на судах коммерческого флота и будет установлена на двух паромах, соединяющих Санкт-Петербург и Калининград.

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет — единственное в России учебное заведение, в котором на трёх основных факультетах готовят профильных инженеров-специалистов мирового класса по проектированию, постройке и технической эксплуатации морских судов. Экспертиза нашей компании в разработке решений для цифровизации судоходства и производстве электросудов важна для передачи практического опыта в ходе учебного процесса. Нам интересно сотрудничать с вузом с точки зрения применения научно-исследовательской базы при создании новых перспективных решений в судоходстве и с точки зрения развития компетенций и профессионализма потенциальных кадров», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.