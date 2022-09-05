CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника Техника
|

Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro вырастет во всероссийскую сеть образовательных кластеров

Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro расширяет географию присутствия и выходит на федеральный уровень. Крупнейшие профильные вузы присоединятся к проекту и станут кластерами для проведения занятий: НГТУ, МИЭМ НИУ ВШЭ, МИЭТ, ИТМО, Иннополис, Самарский университет, ЦП ИСУНМ МГТУ МИРЭА, СибГУТИ, УрФУ. Талантливые ребята из разных уголков страны смогут получить востребованные знания о проектировании цифровых микросхем и навыки работы с отладочными платами и инструментами разработки.

«Школа синтеза цифровых схем начиналась несколько лет назад как широкое и ознакомительное мероприятие, в основном для профориентации школьников. Сегодня проект энтузиастов вырос в полноценный семестровый курс и получил поддержку ключевых игроков отрасли. Обучение в школе дает уникальную возможность познакомиться с процессами разработки и освоить методы проектирования, которые используют ведущие технологические компании», – сказал Александр Биленко, генеральный директор «Чипэкспо», организатор Школы синтеза цифровых схем.

Занятия проходят в формате лекций, мастер-классов и сопровождаются практическими заданиями с использованием FPGA-плат. Ученики могут выбрать удобный формат обучения: очный, дистанционный или смотреть лекции в записи, а также предпочтительную площадку для посещения. Кластеры школы располагаются в Сколкове, Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Иннополисе, Самаре, Чебоксарах, Екатеринбурге, Новосибирске.

Очные занятия проводятся по субботам с 12:00 до 15:00. Трансляция из аудитории основной площадки будет идти в режиме реального времени. Преподавательский состав школы состоит из экспертов ведущих профильных вузов и технологических компаний, включая МИЭТ, РТУ МИРЭА, МФТИ, Syntacore, Yadro Microprocessors, и др.

«Школа синтеза цифровых схем – это передовая площадка, где учащиеся могут впервые попробовать себя в роли инженеров-проектировщиков. Мы высоко ценим возможность быть частью этого уникального образовательного проекта и делиться экспертизой с подрастающим поколением. Мы рады, что все больше школьников и студентов хотят учиться в школе и больше индустриальных партнеров присоединяются к проекту и вносят вклад в развитие инженерной культуры», – сказал Евгений Максимов, директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив компании Yadro.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выкупленная финнами российская энергетическая компания переходит с SAP на «1С»

Власти не дали МВД потратить 1 млрд руб. на российское «железо»

Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

«Яндекс» отобрал у сотрудников опционы. Вместо них будут премии и повышенные зарплаты

Максим Сапронов: «Авито Тех» — это технологическое ядро компании, в котором создаются все сервисы

Главный российский производитель процессоров получит от властей 7 млрд руб. на «масштабирование производства»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Показать еще

Наука

Выбрано первое растение для выращивания на Марсе

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее
Показать еще