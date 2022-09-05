Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro вырастет во всероссийскую сеть образовательных кластеров

Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro расширяет географию присутствия и выходит на федеральный уровень. Крупнейшие профильные вузы присоединятся к проекту и станут кластерами для проведения занятий: НГТУ, МИЭМ НИУ ВШЭ, МИЭТ, ИТМО, Иннополис, Самарский университет, ЦП ИСУНМ МГТУ МИРЭА, СибГУТИ, УрФУ. Талантливые ребята из разных уголков страны смогут получить востребованные знания о проектировании цифровых микросхем и навыки работы с отладочными платами и инструментами разработки.

«Школа синтеза цифровых схем начиналась несколько лет назад как широкое и ознакомительное мероприятие, в основном для профориентации школьников. Сегодня проект энтузиастов вырос в полноценный семестровый курс и получил поддержку ключевых игроков отрасли. Обучение в школе дает уникальную возможность познакомиться с процессами разработки и освоить методы проектирования, которые используют ведущие технологические компании», – сказал Александр Биленко, генеральный директор «Чипэкспо», организатор Школы синтеза цифровых схем.

Занятия проходят в формате лекций, мастер-классов и сопровождаются практическими заданиями с использованием FPGA-плат. Ученики могут выбрать удобный формат обучения: очный, дистанционный или смотреть лекции в записи, а также предпочтительную площадку для посещения. Кластеры школы располагаются в Сколкове, Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Иннополисе, Самаре, Чебоксарах, Екатеринбурге, Новосибирске.

Очные занятия проводятся по субботам с 12:00 до 15:00. Трансляция из аудитории основной площадки будет идти в режиме реального времени. Преподавательский состав школы состоит из экспертов ведущих профильных вузов и технологических компаний, включая МИЭТ, РТУ МИРЭА, МФТИ, Syntacore, Yadro Microprocessors, и др.

«Школа синтеза цифровых схем – это передовая площадка, где учащиеся могут впервые попробовать себя в роли инженеров-проектировщиков. Мы высоко ценим возможность быть частью этого уникального образовательного проекта и делиться экспертизой с подрастающим поколением. Мы рады, что все больше школьников и студентов хотят учиться в школе и больше индустриальных партнеров присоединяются к проекту и вносят вклад в развитие инженерной культуры», – сказал Евгений Максимов, директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив компании Yadro.