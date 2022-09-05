Студентов обучат современным ИТ-специальностям на отечественных программных продуктах

В сентябре 2022 г. в российских университетах стартуют новые программы подготовки DevOps-инженеров – специалистов по непрерывной разработке и администрированию программного обеспечения. При обучении будут использоваться отечественные продукты в области инфраструктурных решений «Базис». Об этом CNews сообили представители «Базис».

Программа подготовки DevOps-инженеров в университетах реализуется в целях обеспечения цифровой экономики России высококвалифицированными ИТ-кадрами в наиболее востребованных направлениях, таких как автоматизация гибкой разработки сервисов, создание и поддержка динамической высоконагруженной облачной инфраструктуры.

По данным рекрутинговой платформы HeadHunter, темпы прироста вакансий для DevOps-инженеров составляют около 59% ежегодно. Так, за 2021 г. компании разместили в два раза больше предложений о работе, чем за 2019 г. (10,1 тыс. в 2021 г. против 5,3 тыс. в 2019 г.).

Также, говоря о важности запуска образовательной программы, вице-президент по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Давид Мартиросов отметил, что многие компании готовы брать специалистов со студенческой скамьи, но таких специалистов сейчас нет, несмотря на высокую востребованность в них. «В России востребованность в DevOps-инженерах растет кратно, их профессиональные навыки активно используются в банковской, телекоммуникационной и ИТ-отраслях, например, в таких компаниях, как “Ростелеком”, “Билайн”, МТС, VK, “Яндекс”, а также в госсекторе. Именно поэтому так важна наша программа подготовки таких специалистов. Это залог успешного технологического развития страны», – сказал Давид Мартиросов.

«Подготовка высококвалифицированных кадров в области ИТ позволит расширить число предложений на отечественном рынке труда по наиболее востребованным профессиям, в том числе DevOps-инженеров. Выпускники получают гарантированное трудоустройство сразу после получения диплома в связи с дефицитом аналогичных специалистов на рынке труда. В частности, лучшим студентам-выпускникам программы будет предложено трудоустройство в “Ростелеком”», – отметил и.о.ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.

За первый год реализации пилотной программы на базе четырех университетов планируется подготовить более 1600 профильных специалистов. С учетом потребностей бизнеса и государства в DevOps-инженерах в следующем учебном году планируется расширить обучение в рамках пилотного проекта с четырех до 12 университетов, а общее число выпускников программы может достигнуть ежегодного показателя в 10 тыс. человек.

Первыми университетами, в которых начнут готовить DevOps-инженеров, станут: МГТУ «СТАНКИН», МГТУ им. Н.Э. Баумана, РТУ МИРЭА и УрФУ. Студенты получат возможность пополнить багаж знаний в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по техническим направлениям подготовки, таким как «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», а также «Программная инженерия». Программа обучения также будет доступна и в виде факультатива или дополнительного образования. Обучение по всем формам подготовки DevOps-инженеров является полностью бесплатным для студентов-участников проекта.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж подчеркнул стратегическую важность реализации такого проекта: «В новой реальности, в которой мы оказались, совершенно необходимыми стали совместные усилия по расширению уровня кооперации между вузами и реальным сектором экономики, по повышению востребованности выпускников на рынке труда».

Ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный также указал на беспрецедентный характер инициативы: «На сегодняшний день это – уникальный проект такого сетевого сотрудничества, и в этом смысле сложно переоценить важность запуска такого проекта. Уверен, что продуктивное взаимодействие с ориентацией на быстрый и успешный результат ключевых представителей индустрии с ведущими университетами позволит стране выполнить поставленные амбициозные задачи по сокращению зависимости от иностранного программного обеспечения и увеличению числа высококвалифицированных специалистов, готовых обеспечить переход к новому технологическому укладу».

Разработанные рабочие программы учебных дисциплин составлены с учетом последних разработок и трендов в области методологии разработки ПО, а также новых направлений развития DevOps-культуры. Кроме того, программы сформированы при участии разработчиков отечественного программного обеспечения, ведущих ИТ-инженеров и высококвалифицированных программистов, имеющих многолетний опыт педагогической практики. За два последних года спрос на таких специалистов вырос на 70-80%, а на специалистов, умеющих работать с российским программным обеспечением, – на 200%.

Помимо вузовских педагогов, лекции и семинары будут вести специалисты-практики, имеющие стаж работы в области ИТ-разработок не менее четырех лет. Обучение будет организовано в смешанном формате, в том числе с использованием ресурсов публичного облака «Ростелекома», что обеспечит максимальную вовлеченность студентов в процесс получения знаний.

Говоря о деталях организации учебного процесса, ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что обучающиеся будут обладать компетенциями в области DevOps, автоматизации гибкой разработки сервисов, создания и поддержки динамической облачной инфраструктуры и развертывания отечественных средств виртуализации.

В рамках обучения преподавателями и студентами будет использоваться отечественная экосистема программных продуктов «Базис.Digital Energy», которая закрывает весь спектр базовых продуктов построения и поддержки облачной инфраструктуры. «Базис.Digital Energy» – это DevOps-конвейер на базе динамической инфраструктуры, который позволяет организовать полный цикл разработки и тестирования программных продуктов, а также создавать масштабируемую, безопасную инфраструктуру, способную обрабатывать различные типы нагрузок: контейнеры, архивы большого размера, виртуальные машины и приложения. Комплексное решение «Базис.Digital Energy» создано с участием российских лидеров отечественного рынка разработки программного обеспечения, таких как Yadro, Rubytech и «Ростелеком».

Внедрение «Базис.Digital Energy» в образовательных организациях уже завершено, 150 преподавателей университетов-участников проекта уже прошли усиленную подготовку, освоили практические навыки и готовы к полноценному запуску пилотных учебных программ с сентября 2022 г.

«Базис» — разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП Облачная платформа лидирующими компаниями ИТ-рынка — «Ростелеком», Yadro и Rubytech. Результатом объединения стала уникальная интеграция экспертиз известных разработчиков и появление единого продуктового портфеля от «Тионикс», Digital Energy и «Скала Софтвер» в сегментах IaaS и PaaS.