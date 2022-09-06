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Масштабный онлайн сбор владельцев и маркетологов клиник и санаториев «Путь пациента: пошаговая воронка от первого знакомства с клиникой до постоянного пациента»

7-8 октября 2022 г. состоится онлайн событие года в медицинском маркетинге – Конференция Growth+MED «Путь пациента: пошаговая воронка от первого знакомства с клиникой до постоянного пациента».

Подробности при регистрации.

Организаторами конференции стали: Валерий Домашенко и Domashenko.Digital Consulting Group.

Программа рассчитана на владельцев и руководителей клиник и санаториев, маркетологов, специалистов по рекламе, экспертов медицинского бизнеса и многих других.

Мы объединили более 24 спикеров-практиков: представителей ведущих digital-агентств, руководителей крупнейших лечебных учреждений России, ТОП-экспертов в медицинском бизнесе.

На конференции мы обсудим:

  • Как выстроить путь пациента, ведущий именно к вам, через информирование и обучение?
  • Как происходит принятие решения, поиск клиники и врача?
  • Сколько этапов проходит человек, нуждающийся в медицинской помощи?
  • Какое значение имеет личный бренд врача?
  • Где граница ответственности клиники, маркетолога, администратора колл-центра, врача в процессе выстраивания пути пациента и доведении его до кассы и до выздоровления?

Приняв участие в конференции, вы сможете опереться на знания, кейсы и результаты опытных коллег, выстроить собственную эффективную стратегию и выйти на новый высокий уровень продаж и доходов.

Подарки! После регистрации вы переходите по ссылке и попадаете в папку, где будут собраны самые лучшие материалы от спикеров! Папка активная и мы еженедельно пополняем её свежими файлами.

Прямо сейчас вас ждёт главный подарок конференции: Авторская Карта пути пациента в клинике от Валерия Домашенко!

На карте пошагово расписаны этапы воронки, которые проходит пациент, попадая в клинику, а также следующие шаги, которые должна сделать клиника, после принятия любого решения пациентом. С помощью этой карты вы сможете без труда вести пациента по воронке до постоянного пациента и всегда знать свой следующий шаг при любых обстоятельствах!

Регистрируйтесь на конференцию.

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