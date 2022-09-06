«Норбит» и Factory5 займутся реализацией проектов по цифровой трансформации промышленности

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и Factory5, российский разработчик ПО для интеллектуального анализа данных, подписали соглашение о партнерстве. Компании договорились объединить знания и экспертизу, чтобы совместно внедрять ИТ-решения на промышленных предприятиях России и помогать бизнесу извлекать ценность из данных.

Программные продукты Factory5 работают на собственной платформе сбора и анализа больших данных F5 Platform. Продуктовая линейка компании включает в себя инновационные решения для мониторинга и прогноза технического состояния оборудования, планирования и оптимизации ТОиР, финансово-экономического и сценарного моделирования, а также решения для оптимизации цепочек поставок и производственных процессов.

Александр Антипов, коммерческий директор Factory5, отметил: «Норбит» обладает многолетним опытом и экспертизой в области внедрения корпоративных решений в различных секторах экономики. Включение продуктов Factory5 в портфель компании позволит сформировать комплексное продуктовое предложение, основанное на стеке российских решений, что позволит предприятиям ускорить реализацию стратегии технологического суверенитета».

Дмитрий Демидов, руководитель лаборатории инноваций «Норбит», сказал: «В настоящий момент отрасль остро нуждается в цифровых инструментах для работы с большими данными. Партнерство наших компаний откроет российской промышленности доступ к актуальным отечественным разработкам, поможет добиться большей устойчивости и найти новые точки роста благодаря повышению эффективности управления бизнес-процессами».