В Челябинске пройдет Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов»

Одно из крупнейших IT-событий в России стартует в столице Южного Урала 29 сентября 2022 года. Центральными темами деловой программы Форума станут импортозамещение, развитие цифровых технологий, их практическое применение в бизнесе и на государственном уровне для цифровой трансформации отраслей экономики

Юбилейный десятый Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» состоится 29-30 сентября 2022 года на площадке отеля Radisson Blu (ул. Труда, 179).

Участников мероприятия ожидает насыщенная деловая программа. Помимо обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем информационной безопасности и развития рынка российских информационных технологий, в рамках работы форума пройдут круглые столы и дискуссии на тему применения цифровых технологий в различных областях — экологии, государственном управлении, промышленности, образовании, здравоохранении, транспорте и других. Эксперты поделятся опытом поддержки IT-компаний, подготовки кадров для цифровой экономики, тенденции развития ИТ-сектора в условиях неопределенности, рассмотрят законодательные инициативы в области антикризисного регулирования в IT-индустрии России.

Важной частью программы Форума станет знакомство с перспективными разработками российских IT-компаний. Так, гости мероприятия смогут посетить выставку «Импортозамещение в ИT: актуальные решения для бизнеса», побывать на церемонии награждения регионального конкурса «Лучший ИТ-проект Челябинской области», организованного Минцифры Челябинской области, а также отраслевого конкурса технологических и инновационных проектов в сфере металлургии STEEL START-2022.

Участникам форума будут интересны интерактивные мероприятия: хакатон для разработчиков, сдача норм ГТО, мастер-классы, тренинги и бизнес-игры от ведущих образовательных компаний в сфере ИT. В перерывах в неформальной обстановке можно будет пообщаться с признанными экспертами в IT-сфере, разработчиками и руководителями, завести полезные деловые знакомства.

Посмотреть подробную программу форума и пройти регистрацию можно на сайте: itforum.gov74.ru.

Организаторы мероприятия — Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, АНО «Центр развития цифровых технологий», АНО «Агентство международного сотрудничества». Форум проводится при поддержке Правительства Челябинской области. Генеральными партнерами выступают ПАО «Ростелеком», ООО «ИТ Энигма», официальные партнеры — АО «Гринатом» и фирма «1С».