70% россиян обращаются к консультантам в магазинах при выборе техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, выяснила в ходе опроса, что почти 70% россиян при выборе техники в магазине обращаются за помощью к специалистам. Для каждого третьего рекомендация консультанта становится доводом при принятии решения о покупке. Больше всего опрошенные покупатели ценят в розничном персонале профессионализм и компетентность. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Во II квартале 2022 г. россияне посетили магазины, сайты и приложения «М.Видео» и «Эльдорадо» 641 млн раз. Ритейлер провел исследование* среди покупателей, и выяснил, что традиционные магазины по-прежнему востребованы большинством россиян: это не только шоу-румы технологий и точка выдачи онлайн-заказа, но и место, где можно получить квалифицированную консультацию перед покупкой технически сложных товаров. Почти 80% респондентов сообщили, что посещали магазины техники и электроники хотя бы раз за последний год.

К помощи консультанта при выборе техники и электроники в магазине время от времени прибегает каждый второй россиянин (53%), а регулярно – 15% опрошенных. Каждый пятый хотя бы однажды пользовался помощью колл-центра. Для женщин возможность получить помощь консультанта в магазине значимее, чем для мужчин – каждой второй женщине важна оценка приобретаемого товара со стороны консультанта.

Каждый второй опрошенный назвал качественным сервис «М.Видео». По мнению трети (33%) покупателей, хорошую консультацию можно получить также в «Эльдорадо». Среди покупателей больше всего ценится информированность, компетентность и профессионализм консультантов (68% опрошенных), а также вежливость и доброжелательность (52%). Грамотную речь отметил каждый четвертый опрошенный, а честность и открытость – каждый третий (34%). Многие покупатели оценили такие важные для специалиста качества, как умение выслушать и помочь (44%) и инициативность (9%).

При выборе техники российские потребители наибольшее внимание уделяют цене (72% опрошенных) и техническим характеристикам (62%). Бренд играет второстепенное значение (36%), на отзывы и обзоры в первую очередь обращает только треть опрошенных. Чаще всего к продавцам консультантам обращаются, чтобы получить экспертизу по ассортименту категории и расширить возможности выбора (25%), чтобы сравнить модели (35%), а также, чтобы из всей широты ассортимента подобрать модель под персональные характеристики (34%).

Каждый третий покупатель обращается к консультанту с просьбой рассказать о товаре или порекомендовать выгодное акционное предложение. Женщинам, согласно опросу, консультанты в основном помогают с выбором среди большого количества моделей (41%), а мужчинам – разобраться в технических характеристиках (35%).

К рекомендациям продавцов прислушиваются 44% опрошенных. При этом для каждого третьего покупателя (36%) рекомендация консультанта является одним из главных факторов при принятии решения о покупке, а для 8% - ключевым во всех случаях.

Директор по клиентскому сервису и цифровому опыту розничной сети «М.Видео-Эльдорадо» Дмитрий Марыкин: «“М.Видео-Эльдорадо” реализует уникальную на рынке стратегию гибридного шопинга на платформе OneRetail и объединяет все точки контакта с клиентом воедино при помощи мобильных технологий. При этом 93% всех покупок клиентами происходит именно с использованием инфраструктуры магазина. Розничный персонал – профессиональное ядро нашей компании, воплощающее инновационный подход. Это высококлассные специалисты, чье доброжелательное отношение, знание технологий и персональный подход помогают нашим клиентам экономить, узнавать о новинках и находить подходящие именно им девайсы. Компания выстраивает долгосрочные отношения с покупателями при помощи собственной разработки на базе ML-технологии – мобильного приложения продавца. Приложение анализирует каждую сессию продавца и клиента, предлагая консультанту индивидуальные рекомендации по улучшению сервиса, а покупателю – персональные товарные рекомендации и цены. Мы продолжаем совершенствовать клиентский сервис, как за счет развития мобильных технологий, так и логистики последней мили. Сейчас ритейлер тестирует возможности круглосуточной экспресс-доставки, совершенствует чекаут, а также внедряет «умную очередь», благодаря которой каждого покупателя автоматически будет обслуживать специалист выбранной категории».

*онлайн-опрос «М.Видео-Эльдорадо» (анкетирование), 2000 респондентов, возраст: 18-54 года, России, период: август 2022 г.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России. Общая площадь магазинов группы составляет

2135 тыс. кв. м.