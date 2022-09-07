«Сберкорус» зафиксировала рост интереса компаний к сервисам для работы с самозанятыми

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» зафиксировала значительный рост запросов со стороны бизнеса на сервис «Подписант»; он помогает организациям вести юридически значимый электронными документооборот с самозанятыми и физическими лицами.

С января по июль 2022 г. количество запросов на подключение юридических лиц к сервису «Подписант» выросло на 275% (c 4 тыс. до 15 тыс. подключенных компаний соответственно). За этот же период количество оформленных электронных документов (договор подряда или оказания услуги, акт выполненных работ) выросло на 45%.

Если в феврале в сравнении с мартом рост количества подключенных к сервису юридических лиц составил только 0,4%, то уже с середины марта наблюдается резкий рост на 20-30% ежемесячно.

Рост интереса российского бизнеса к работе с самозанятыми наблюдается уже несколько лет. Среди важных преимуществ этого формата работы юридические лица отмечают снижение налогового бремени, сокращение времени на запуск работ, а также существенную оптимизацию косвенных затрат и операционных издержек.

«В конце 2021 г. количество самозанятых в России достигло 3,5 млн человек, что в два раза больше, чем в начале 2021 г. В 2022 г. эта цифра вырастет еще в два раза. Всего с начала эксперимента самозанятые задекларировали 745 млрд руб. В бюджеты субъектов поступило 15 млрд руб., в ФОМС – 8,7 млрд руб. Увеличение числа самозанятых и расширение сотрудничества компаний с самозанятыми говорит об успешности этого проекта, о востребованности таких сотрудников во всех видах бизнеса. Важно отметить, что безбумажная работа с самозанятыми помогает всем сторонам процесса: для компании это гарантия получения закрывающих документов в срок и оптимизация затрат на логистику, а для самозанятых и физлиц это документальное подтверждение выполненных работ без визитов в офис», — сказала руководитель сервиса «Подписант» в «Сберкорус» Евгения Титова.

Сервис «Подписант» запущен в ноябре 2021 г. Среди пользователей уже есть образовательные онлайн-платформы, торговые сети, организаторы концертных и массовых мероприятий, сервисы такси и доставки. Сервис дает гарантию юридической значимости подписания документов по 63-ФЗ благодаря автоматическому выпуску электронной подписи для физических лиц и самозанятых.