UserGate открывает офис продаж и разработки в Санкт-Петербурге

UserGate объявила об открытии нового офиса продаж и разработки в Санкт-Петербурге. Это уже четвертая точка UserGate на карте страны, наряду с центром разработки в Новосибирске, фронт-офисом в Москве и представительством в Хабаровске.

Расширение географии прежде всего говорит о том, что UserGate продолжает активно осваивать российский рынок информационной безопасности и стремится укрепить позиции в Северной столице.

«Мы давно видели необходимость в том, чтобы иметь постоянный офис в северо-западном регионе. Санкт-Петербург – крупный экономический и научно-технический центр. Здесь работает много талантливых разработчиков, находятся известные вузы, готовящие специалистов для отрасли, располагается много наших партнеров, интеграторов и крупных заказчиков наших решений. К ним мы территориально становимся ближе и готовы оказывать максимальную поддержку и глубокую экспертизу в области ИБ на всех уровнях, – сказал сооснователь и директор UserGate Дмитрий Курашев. – Кроме этого, Санкт-Петербург – один из ведущих кадровых центров. Специалисты адекватно оценивают ситуацию на рынке информационной безопасности и видят перспективы сотрудничества с нами как с ведущим российским вендором. Наша задача – сделать так, чтобы этот интеллектуальный ресурс влился в состав UserGate и привнес перспективный опыт и знания, полученные в российских и международных компаниях, в нашу разработку, методику и экспертизу».

В офисе в Санкт-Петербурге будет вестись разработка, поддержка и внедрение, а также распространение решений UserGate через сеть компаний-партнёров, сосредоточенных в регионе. Офис начнет полноценную работу уже в сентябре, в настоящее время идет формирование состава петербургской команды.