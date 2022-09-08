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X-Com подвела итоги первого полугодия 2022 года

Группа компаний X-Com подвела итоги работы в первом полугодии 2022 г. За этот период ее выручка более чем на 10% превысила результат аналогичного периода 2021 г., достигнут рост всех ключевых показателей. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

В первом полугодии 2022 г. X-Com вошла в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России, заняв 26 строчку рейтинга агентства CNews Analytics.

В связи прекращением деятельности на российском рынке ряда зарубежных вендоров и приостановкой поддержки их решений X-Com запустила ряд стратегических инициатив, направленных на расширение партнерского пула и диверсификацию продуктового портфеля. Партнерами группы стали более 50 отечественных производителей, на базе продуктов которых был разработан ряд комплексных решений по импортозамещению ПО и рабочих мест. Заказчиками новых решений в первые месяцы продаж стали более 1000 крупных предприятий и учреждений госсектора.

Весной 2022 г. X-Com объявила о начале работы корпоративного бизнес-акселератора, специализирующегося на развитии инновационных технологических продуктов и запуске пилотных проектов. Целью проекта была помощь молодым ИТ-командам в развитии бизнеса через клиентскую сеть группы и поиск новых продуктов для интеграции в продуктовый портфель. На первом этапе были рассмотрены 47 проектных команд, продукты четырех из которых сегодня интегрируются в экосистему продаж X-Com. Также запланирован запуск ряда пилотных проектов на базе данных продуктов. В ближайшее время будет объявлено о старте второго этапа отбора проектов.

На протяжении первого полугодия 2022 г. расширялся ассортимент продукции, выпускаемой группой под собственными торговыми марками (СТМ). В линейке кабельной продукции Filum появились оптические HDMI-кабели длинной 10 м, 20 м, 30 м, 40 м, 50 м и 80 м для оснащения конференц-залов и переговорных комнат. Линейка компьютерных корпусов EuroCase и Filum пополнилась новыми моделями с подсветкой для сборок игровых компьютеров.

«Профессор Стивен Хокинг был убежден, что интеллект – это способность человека адаптироваться к изменениям. В этом году утверждение гения физики XX века стало формулой выживания не только отдельных бизнесов, но и целых отраслей экономики, – сказал Игорь Роганков, основатель и управляющий партнер группы компаний X-Com. – Взяв ее на вооружение, наша группа гибко адаптирует ключевые бизнес-процессы под новую реальность, оставаясь надежным и верным своему слову ИТ-партнером. Уверен, что несмотря на коллизии и неопределенность внешней среды, в конце года мы достигнем плановых показателей по всем ключевым направлениям».

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