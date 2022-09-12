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Softline заключила партнерское соглашение с RDW Technology

Softline заключила соглашение о сотрудничестве с RDW Technology — российским производителем компьютерного и серверного оборудования под брендом RDW Computers. В рамках партнерства поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline будет заниматься продвижением, маркетинговой поддержкой и поставками всех продуктов вендора.

Под брендом RDW Computers выпускается оборудование уже более 7 лет, из них 2 года компания также производит и серийное реестровое оборудование. Сертифицированная российская компьютерная техника RDW Computers востребована как коммерческими, так и государственными структурами — оборудование отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. Мониторы, моноблоки, системные блоки, автоматизированные рабочие места и серверы RDW Computers прошли экспертизу и внесены в реестр радиоэлектронной продукции, производимой в России (2021 г.). Основой решений является материнская плата для процессоров AMD под торговой маркой RDW Computers. Эта плата внесена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ, производимой в России (2021 г.). В рамках партнерства компании нацелены на реализацию совместных проектов, в том числе и для государственных заказчиков.

«Мы рады, что сможем предлагать клиентам такую обширную продуктовую линейку компьютерной техники RDW Computers. Наличие у нашего партнера собственных производственных мощностей и НИОКР-центра говорит о его надежности и нацеленности на постоянное совершенствование своих разработок. Оборудование RDW Computers внесено в реестр Минпромторга и востребовано не только госзаказчиками, но и бизнесом, так как техника вендора соответствует ИТ-тенденциям настоящего времени — часть прибыли компания направляет на модернизацию оборудования. Кроме того, у партнера предусмотрена возможность конфигурации оборудования в зависимости от потребностей клиентов. Мы уверены, что гибкая ценовая политика и комплексная сервисная поддержка, предоставляемые вендором, станут залогом плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими компаниями», — сказал Денис Петров, руководитель департамента PPS в компании Softline.

«Мы организовали полный цикл производства компьютерного оборудования и планируем и дальше наращивать свои производственные мощности в России. Партнерство с компанией Softline с ее глубокой экспертизой и широкой клиентской сетью позволит еще больше усилить наши позиции на рынке. В свою очередь мы приложим все силы, чтобы наше сотрудничество было успешным. RDW Technology ориентируется на потребности клиентов, поэтому разработка новых продуктов и доработка уже существующих у нас не останавливается. Кроме того, мы гарантируем высокий уровень сервисного обслуживания поставляемого оборудования для клиентов Softline – наша сервисная сеть представлена по всей стране. Для нас важно и то, что совместно c Softline, экспертом по работе с государственными структурами, мы будем планомерно воплощать стратегию цифровой трансформации регионов России», — отметил коммерческий директор RDW Technology Максим Остроумов.

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