VK назвала амбассадоров компании в новом учебном году

Школьники, студенты, аспиранты и преподаватели из 31 региона России стали амбассадорами VK. Всего в 2022/2023 учебном году на амбассадорскую программу было подано свыше 14 тыс. заявок. По итогам конкурсного отбора представлять компанию в своих вузах, школах и сообществах будут 56 человек из 30 городов России.

Амбассадоры будут участвовать в просветительских мероприятиях и молодежных форумах, проводить лекции и игры, посвященные ИТ, помогая студентам и школьникам найти свое место в мире технологий. Наставниками для участников программы станут амбассадоры прошлых лет.

В этом году большое внимание будет уделено работе с контентом. В течение года амбассадоры будут учиться вести блоги, выступать перед публикой и организовывать мероприятия, а также в командах реализовывать собственные проекты. Для своей амбассадорской деятельности участники выбрали разные площадки, среди которых: вузы, городские площадки, школы, колледжи и другие.

Новый набор стал самым массовым в истории амбассадорской программы VK. Компания получила 14 тыс. заявок. Представлять VK будут 56 человек из 31 региона России — 29 молодых людей и 27 девушек. Самое большое представительство традиционно у Москвы, но доля ребят из столицы уменьшилась с 60% в прошлом году до 50% в этом.

В этом году среди амбассадоров VK — представители Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Московского политехнического университета, колледжа Университета «Сириус», Финансового университета при Правительстве РФ, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского технического университета связи и информатики и Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

«Важная задача VK в сфере образования — популяризация IT-профессий среди молодежи и профориентация. Амбассадоры помогают нам в этом и одновременно получают море полезных знаний и навыков, а также возможности для самореализации. Мы очень ценим этих ребят и всегда рады видеть их в команде. Например, из амбассадоров прошлых наборов порядка 40% сегодня проходят стажировку или работают в VK», — сказал директор по связям с вузами VK Сергей Марданов.

Амбассадорская программа VK была запущена в 2018 г. За пять лет амбассадорами компании стали 254 человека из 90 российских вузов. Участники провели более 2 тыс. мероприятий и реализовали ряд межуниверситетских проектов. Около 90% выпускников программы остаются на связи с компанией через сообщество. Многие становятся наставниками, чтобы помогать новым амбассадорам.