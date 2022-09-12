VK приобрела «Дзен» и «Новости»

VK закрыла сделку по приобретению у «Яндекса» контентных платформ «Дзена» и «Новостей». Одновременно компания продала «Яндексу» 100% долю в сервисе доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который в сентябре 2022 г. выкупила у «О2О холдинг». Об этом CNews сообщили представители МЛ.

Сделки закрыты после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов. Результаты деятельности платформ «Дзен» и «Новости» будут консолидированы в отчетности VK с III квартала 2022 г.

VK получила права на технологии и айдентику сервисов «Дзен» и «Новости» и регистрирует переход прав на товарный знак «Дзена». Сервисы сохранят привычный пользователям интерфейс и будут доступны на портале dzen.ru, где также будут представлены поисковая строка «Яндекса» и погода. Действующие команды и менеджмент сервисов продолжат работу над ними. «Дзен» также сохранит текущие инструменты монетизации для создателей контента, будет доступен в веб-версии и в мобильном приложении.

***

VK — российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 90% аудитории Рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.