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«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей» и покупке Delivery Club

«Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже «Дзена» и «Новостей». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах «Яндекса», связанные с продажей «Дзена» и «Новостей», будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня.

Также в результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса «Яндекса». Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с «Яндекс едой».

Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой.

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