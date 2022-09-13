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В день программиста в России пройдет «ИТ-диктант»

При поддержке Минцифры России 13 сентября проходит акция по информационным технологиям «ИТ-диктант».

Каждый желающий в формате онлайн сможет проверить свой уровень цифровых знаний в направлениях: критическое восприятие информации; интернет-безопасность; финансовые онлайн-операции; цифровое потребление и др.

Участники, набравшие 100 баллов, могут выиграть по 100 тыс. руб. на обучение по курсам образовательной платформы «Нетология». Трех победителей выберут по скорости прохождения теста в трех временных промежутках (по московскому времени): 0:00 — 07:59; 8:00 — 15:59; 16:00 — 23:59.

Чтобы пройти диктант, на сайте ит-диктант.рф нажмите кнопку «Пройти диктант».

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